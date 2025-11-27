Michael van Gerwen heeft in padel een nieuwe passie gevonden, waar hij al maanden fanatiek mee bezig is. De Nederlandse topdarter is flink afgevallen en lijkt zijn leven steeds weer een beetje terug te krijgen na zijn scheiding van ex-vrouw Daphne en fysieke malheur. Nu de feestdagen en het WK darts eraan komen, heeft hij alvast een passend cadeautje gekregen.

De wereldberoemde dj Nicky Romero heeft hem namelijk een chique uitziend pakketje gestuurd, met daarin het nieuwe racket wat hij in samenwerking met Mr & Mrs Padel liet ontwerpen. Op 19 november werd de nieuwe editie gelanceerd en Van Gerwen is er dus een van de ontvangers van. Hij is de dj dankbaar en heeft zin om snel weer een balletje te slaan. Nicky Romero biedt zichzelf aan als partner op de baan. "Snel even een potje doen, maar", schrijft hij bij de unboxing van Van Gerwen.

WK darts in aantocht

Een van de volgers van de Nederlandse topdarter wijst hem er echter wel op dat hij voorzichtig moet doen. Er komt namelijk een belangrijk toernooi aan; het WK darts. De nummer drie van de wereld en drievoudig wereldkampioen haalde vorig jaar nog enigszins verrassend de finale, maar beleefde sindsdien een rampjaar. Hij en zijn ex-vrouw Daphne gingen uit elkaar en de scheiding zorgde ervoor dat Van Gerwen meer thuis moest zijn om voor zijn kinderen te zorgen. In die tijd pakte hij ook padel weer serieus op.

Eerste ronde op 18 december

Nu moet zijn focus vooral liggen op zijn wedstrijd op het WK. Op donderdag 18 december speelt hij zijn partij in de eerste ronde tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. Voor Kerstmis is ook al de tweede ronde. Van Gerwen is één van de vijftien Nederlandse darters die meedoen in Alexandra Palace in Londen.

