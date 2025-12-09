Topdarter Michael van Gerwen is voorlopig nog niet klaar met darts. Hoewel de afgelopen twee jaar zeldzaam moeilijk waren voor de Nederlander, wil hij benadrukken dat hij blijft gooien en nastreeft om weer op zijn oude niveau te komen. De toekomst van Van Gerwen ligt honderd procent zeker in de sport waar hij drie keer wereldkampioen werd.

Van Gerwen zag in de finale van Lakeside de 66-jarige Deta Hedman haar eerste WK-titel pakken. Zo lang doorgaan als zij, ziet hij echter niet zitten. "Nog niet misschien", lacht hij in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Maar hoe lang gaat hij nog wel door? Zijn contract bij sponsor Winmau loopt nog negen jaar, maar is volgens de nummer drie van de wereld ook niet heilig. "Die kan ook opengebroken worden en eventueel verlengd worden. Zolang ik het leuk blijf vinden, ga ik door."

'Doe normaal, alsjeblieft zeg'

De intentie is om dus in ieder geval nog tien jaar door te gaan. Dan heeft hij bijna dertig WK-deelnames op zijn naam staan, als hij zich elk jaar weet te plaatsen. "Maar ze maken het tegenwoordig zo makkelijk dat je zelfs tot je tachtigste nog zou kunnen doorgaan", grapt goede vriend Vincent van der Voort. "Doe normaal, alsjeblieft zeg", reageert Van Gerwen. "Dit wordt mijn negentiende WK. Pfoe, dat is eigenlijk wel bizar. Darts is ook mijn boterham, dat is niet onbelangrijk."

'Met volle verstand die beslissing nemen'

Van Gerwen weet al wel hoe zijn beslissing tot stand gaat komen, als het zover is. "Op een gegeven moment is het mooi geweest", zegt de nu 36 jaar oude topdarter. "Als ik stop, dan stop ik ook definitief. Je moet er goed over nadenken en dan met je volle verstand die beslissing nemen. Maar nu vind ik het nog veel te vroeg voor mijn carrière." Eerst maar eens komend WK darts, waarin hij het op 18 december in de eerste ronde opneemt tegen Mitsuhiko Tatsunami. En daarna?

'Dat staat op één'

"Balans in mijn leven staat op één. Daar ga ik me dan fijner door voelen en dan worden de resultaten op het dartbord ook beter. Dan komt de rest vanzelf, dat weet ik zeker. Hoeveel en welke titels ik wil winnen, is klets. Je moet eerlijk zijn naar jezelf en ik heb nu andere prioriteiten dan vroeger. Dat is denk ik het belangrijkste", doelt Van Gerwen op zijn scheiding van ex-vrouw Daphne en de bijbehorende zorgen en worstelingen.

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Naast Michael van Gerwen zit ook goede vriend Vincent van der Voort erbij. Hij kondigt aan definitief te stoppen met darts. Check de aflevering hieronder of bekijk en beluister 'm via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.