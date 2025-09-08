Dat Estavana Polman goed kan handballen, is bij het grote publiek wel bekend. Maar de vrouw van Rafael van der Vaart deelt nog een andere passie naast haar sportieve activiteiten: kunst. De tophandbalster is namelijk ook bijzonder geïnteresseerd in schilderijen.

Polman is bij het grote publiek vooral bekend als tophandbalster en de vrouw van Rafael van der Vaart. Naast haar handbalcarrière in Roemenië is de 33-jarige ook stiefmoeder van Damian, de zoon van Van der Vaart uit zijn eerdere relatie met Sylvie Meis, en is zij moeder van Jesslynn (8). Maar naast die twee rollen, heeft Polman ook nog ruimte over voor een bijzondere hobby: kunst.

Schilderijen

Onlangs bezocht de handbalster samen met dochter Jesslynn een museum, waar de twee samen schilderijen bewonderden. Haar dochter lijkt de interesse dan ook niet van een vreemde te hebben. Op Instagram deelde Polman een foto waarop te zien was dat haar dochter met alle aandacht een schilderij bewonderde. Op het schilderij leken een aantal koeien in een landschap te zijn afgebeeld.

Het bezoekje was een welkome afleiding voor Polman. Een dag daarvoor leed ze namelijk een vervelende nederlaag met haar club Rapid București. De Roemeense grootmacht nam het op tegen CSM Slatina, dat zich afgelopen seizoen ternauwernood handhaafde op het hoogste niveau. De ploeg van Polman verloor echter met 25-26. Dat terwijl Rapid Bucuresti een voorsprong van 23-18 had.

Dieren

Op Instagram gaf de handbalster maandag wederom blijk van haar bijzondere interesse. In haar verhaal deelde ze een aantal foto's van schilderijen, afkomstig van een kunst-account. Wederom zijn er dieren op de schilderijen afgebeeld. Op de eerste een olifant en op de tweede een leeuw. 'Zo mooi', schrijft Polman bij de eerste foto.

Autodidact kunstenares

De kunstenares achter het schilderij omschrijft zichzelf als 'autodidact', wat inhoudt dat iemand zelf kennis en vaardigheden opdoet, zonder formele begeleiding van bijvoorbeeld een docent. Ze lijkt gespecialiseerd te zijn in het portretteren van dieren en lijkt een voorliefde te hebben voor het gebruik van neon-kleuren.