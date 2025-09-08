Dit weekend leek een herhaling van zetten voor tophandbalster Estavana Polman. De handbalster lijkt wat afleiding te hebben gevonden na een teleurstellende nederlaag met Rapid Bucuresti door met dochter Jesslynn (8) een bioscoop te bezoeken. Ook vorige week leed de handbalster een vervelende nederlaag en ging ze daarna met dochter Jesslynn op stap.

De 33-jarige handbalster nam het met Rapid Bucuresti op in een uitwedstrijd tegen Dunarea Braila. In Brăila werd er echter niet gewonnen door Polman en haar ploeggenoten. De eindstand was 27-24 voor de thuisploeg. Daarmee heeft Rapid Bucuresti een slechte seizoensstart gemaakt.

Gevarenzone

Na twee wedstrijden staat de Roemeense grootmacht op de tiende plek in de compitie, slechts één plaats boven de gevarenzone. De ploegen die als elfde en twaalfde eindigen, moeten nacompetitie spelen om kans te maken op handhaving.

Het vrije weekend heeft de tophandbalster dan ook benut om wat afleiding te zoeken. Op Instagram plaatste ze een video in haar verhaal, waarop te zien is dat ze samen met dochter Jesslynn een bezoek heeft gebracht aan een bioscoop. Naast Jesslynn zit nog een kind, vermoedelijk de zoon van een vriendin van de handbalster.

Herhaling van zetten

Een week geleden vond de handbalster ook afleiding samen met haar dochter na een vervelende nederlaag met Rapid Bucuresti. Na een lange zomerstop stond de ploeg weer op het veld. De Roemeense grootmacht nam het toen op tegen CSM Slatina, dat zich afgelopen seizoen ternauwernood handhaafde op het hoogste niveau. Er werd reikhalzend uitgekeken naar de seizoensouverture, maar het werd echter een wedstrijd om gauw te vergeten.

De ploeg van Polman verloor met 25-26. Dat terwijl Rapid Bucuresti een voorsprong van 23-18 had. Die marge werd niet vastgehouden, waardoor Polman en haar collega's met een flinke teleurstelling aan het nieuwe seizoen begonnen. Na de beschamende nederlaag, bracht de Nederlandse handbalster samen met haar dochter een bezoek aan een museum.

Goed nieuws

Toch was er ook nog goed nieuws voor Polman. Tussen de twee nederlagen door, kwam er een verrassende wending in de Vitesse-zaak. De Arnhemse voetbalclub leek geen toekomst te hebben nadat de KNVB de proflicentie afnam, maar dinsdag draaide het gerechtshof die beslissing terug. Polman, die in de stad werd geboren, was ontzettend blij met dit besluit.