Topschaatser Kjeld Nuis werd het afgelopen seizoen door heel Nederland gesteund op de Olympische Spelen in Milaan. Nu wil hij wat teruggeven aan de mensen die het hard nodig hebben met een mooie actie. Hij zet zich in voor een goed doel.

Dat laat de 36-jarige schaatser van Team Reggeborgh zien in een Instagram Story. Hij neemt een videoboodschap op voor Voedselbanken Nederland. Hij heeft al een hoop levensmiddelen verzameld voor het goede doel. Hij deelt een foto van een loods vol met kratten boodschappen.

In het daaropvolgende filmpje doet Nuis een oproep voor een grootschalige inzamelingsactie. "Deze week kun je bij de Albert Heijn tot 19 april de voedselbank helpen", zegt hij.

Hard nodig

De hulp is hard nodig. Steeds meer mensen in Nederland maken namelijk gebruik van de voedselbank. Dat blijkt uit een onderzoek dat vorige maand werd gepubliceerd. "In 2025 maakten 155.600 mensen gebruik van een van de 181 voedselbanken in Nederland. Dat is een stijging van 7,5% ten opzichte van 2024, toen het om 144.750 mensen ging", staat op de website van Voedselbanken Nederland. “Onze ruim 14.000 vrijwilligers zien dagelijks dat steeds meer mensen in armoede leven", zei voorzitter Henk Staghouwer.

Vakantie

Het is dus een mooi initiatief waar Nuis aan meewerkt. De schaatser geniet momenteel van een welverdiende rustperiode na het afgelopen olympisch schaatsseizoen. Hij kwam in Milaan voor de laatste keer in zijn carrière in actie op de Winterspelen en won een bronzen medaille op de 1500 meter.

Maar na het seizoen zat hij niet stil. Samen met zijn vriendin Joy Beune ging hij twee keer op wintersportvakantie. Bovendien slooft hij zich uit in de keuken, zo blijkt uit een video op Instagram. Daarin bewijst Nuis dat hij een Nasi Legend is. Hij maakt het gerecht volgens het familierecept van zijn oma.