Jutta Leerdam zit weer in haar gebruikelijke periode waarbij ze vertoeft aan de andere kant van de wereld. Ditmaal als olympisch kampioene. In februari zette ze de kroon op haar werk, waarna een welverdiende vakantie begon. En Leerdam neemt het er van, getuige haar beelden op Instagram. Ze is inmiddels alweer een tijdje bij haar verloofde Jake Paul, wat jaloersmakende beelden oplevert.

Leerdam droomde van een olympische titel op haar 1000 meter. Daar moest het afgelopen jaar alles voor wijken. Reisjes naar Puerto Rico, waar haar verloofde een enorm landgoed heeft, zaten er maar mondjesmaat in. Dat alles vanwege dat ene doel: goud behalen in Milaan. Daar slaagde Leerdam begin februari in, waarna ze ook nog zilver won op de 500 meter.

Vervolgens begon ze met airmiles sparen. Leerdam vloog van Milaan naar Miami, toen weer terug naar Nederland en ging vervolgens ook nog naar de Franse Alpen. Daar beleefde ze met haar familie voor het eerst sinds twaalf jaar een skivakantie. Terug in Nederland bracht ze een bezoek aan het hoofdkantoor van Nike, waar ze sinds afgelopen december trotse atleet van is. Na de paasdagen vloog ze naar haar geliefde.

Valse roddels

Daar was het nodige om te doen. Roddelkoninging Yvonne Coldeweijer (lifeofyvonne) stelde dat de verloving was afgebroken. "Ik zie dat de Nederlandse media liegen over mijn verloofde Jutta en ik", beet Paul via een bericht op X van zich af. "Er wordt de afgelopen jaren zoveel onjuiste informatie over Jutta verspreid. Het moet stoppen."

Samenzijn in Puerto Rico

Rond die tijd van de roddels waren Leerdam en Paul al een tijdje niet meer samen gezien. Dat is nu wel anders, nu de topschaatsster naar Puerto Rico is gevlogen. Daar deelde Leerdam beelden van op Instagram. Stralende zon, palmbomen en lekker eten passeren de revue. Ook Jake Paul en diens hond Thor komen regelmatig in beeld, net als de Mercedes die ze cadeau kreeg van haar verloofde.

Op een van de video's is te zien hoe Leerdam aan het zwembad ligt met Thor. De trouwe viervoeter en de topschaatsster hebben een bijzondere band. Op de beelden is dat goed te zien. De Nederlandse knuffelt innig met Thor. Niet voor niets noemt Leerdam de hond haar 'baby'. Voorlopig lijkt Leerdam haar tijd wel door te komen daar. Over haar toekomst is nog niks bekend.

Toekomst Jutta Leerdam

"Ik heb in het schaatsen alles bereikt wat ik wilde bereiken, maar het is wel echt mijn passie", zei ze op de Winterspelen in Milaan. "Ik houd van de schaatssport en van de beweging en het gevoel met het ijs. De snelheid die ik kan genereren met mijn eigen lichaam, geeft mij zo'n mooi gevoel. Ik moet het daarom goed afwegen in mijn hoofd."