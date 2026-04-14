In zijn lange loopbaan heeft topschaatser Kjeld Nuis ladingen titels gewonnen. Nu blijkt hij er een onverwachte eretitel bij te hebben gekregen: een 'nasi-legende'. Hij daagt een influencer uit om het beter te doen dan hem.

Op Instagram heeft Nuis maandag een video geplaatst waarin hij in samenwerking met een sponsor de keuken in duikt. In het bijschrift schetst hij de situatie: hij is "verkozen tot een van de Nasi Legends en in deze video ga ik bewijzen waarom ik deze titel verdien."

Roland Nuis

Zijn vader Roland Nuis is ook van de kookpartij. Kennelijk vindt hij het goed dat Nuis, de winnaar van olympisch brons op de 1500 meter in Milaan, het familierecept verklapt. "My nasi is better than yours", zo schept Nuis op, terwijl hij het keukenschort ombindt.

"Vandaag kook ik samen met mijn vader nasi. Het familierecept van mijn oma", legt hij uit. "In het familierecept gebruiken we altijd spek en garnalen. Maar vandaag gaan we voor extra proteïne, dus gebruiken we kip." Terwijl hij allerlei zakjes opent en poedertjes in de pan strooit, zegt Nuis tegen zijn pa: "Wat kan ik dit, hè?"

Haastklus

Vervolgens krijgt Nuis senior het schort om en hij grijpt direct hard in. Zijn zoon deed het te snel, wat te begrijpen valt bij een topsprinter. "Het wordt geen haastklus", geeft Roland Nuis aan." Ook vraagt Kjeld Nuis aan zijn geliefde Joy Beune of het lekker ruikt. Ze beaamt dat.

Hij daagt influencer Julia Heetman uit om met een beter recept te komen. "Hier kan je niet aan tippen", zegt hij vol bravoure. "Succes ermee." Beune zal bij deze strijd zwaar op de hand zijn van Nuis. "Het was zalie", schrijft ze in de comments. Waarop Nuis de bal kaatst: "Jij bent zalie."

Vader Nuis

Begin dit jaar vertelde Roland Nuis tegenover Schaatsen.nl over de jeugd van Kjeld. "Zijn fascinatie voor schaatsen begon heel vroeg", zei hij. "Al toen Kjeld drie was, rende hij bij mijn ouders door de kamer en wilde een wedstrijdje doen met zijn oma. Hij kon zelfs het zogenaamde hakje in het ijs bij de start al feilloos nadoen; prachtig was dat."