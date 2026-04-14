Alica Schmidt is een van de populairste atleten ter wereld. Niet alleen vanwege haar prestaties, maar ook door haar gebruik van sociale media. De 27-jarige Duitse maakte maandag de tongen los met een opmerkelijk bericht, waarmee ze haar volgers wat wijze raad meegaf.

Schmidt heeft vijf miljoen volgers, een flinke schare fans, lucratieve sponsordeals en een degelijke carrière in de atletiek. Maar dat is nooit het hele verhaal, zo verzekert ze haar fans. Dat doet ze met een bijzondere trend op Instagram, waarbij ze een serie foto's deelt.

Het betreft in haar geval een reeks van tien foto's, waarbij er bij elke geslaagde afbeeldingen een iets minder gelukte versie volgt. "De foto die 5 miljoen mensen zagen, gevolgd door de foto die niemand te zien kreeg", zo begint ze. "De foto die ik plaatste en de foto die ik verwijderde", schrijft ze bij de twee plaatjes die daarna komen.

Positieve reacties op openhartig bericht

Schmidt wil door deel te nemen aan deze trend op Instagram iets verduidelijken. "Een foto is gewoon een foto, maar het weet nooit alle perspectieven te vangen." In het bijschrift schrijft ze dan ook: "Dit is een herinnering dat we alleen maar de hoogtepunten delen, en niet het hele verhaal." Het openhartige bericht levert een hoop positieve reacties op van haar volgers, die de eerlijkheid waarderen.

Schmidt deelt namelijk een hoop beelden uit haar dagelijks leven. Tijdens de Spelen van 2024 gaf ze bijvoorbeeld een inkijkje in het olympisch dorp, daarnaast laat ze ook geregeld wat zien van andere hoogtepunten uit haar leven. Toen ze 27 jaar werd, nam ze haar volgers mee tijdens haar feestje. Ze vierde haar verjaardag namelijk met een concert bij Hans Zimmer.

5 miljoen volgers

Met ruim vijf miljoen volgers op Instagram is Schmidt een van de meest populaire atleten ter wereld, maar qua resultaten kan ze zich de laatste jaren niet meten met de wereldtoppers. De specialiste op de 400 en 800 meter wist een keer top-8 te lopen tijdens een WK. Tijdens een EK lukte dat haar tweemaal.

Tijdens jeugdtoernooien boekte ze aansprekendere resultaten. Zo won ze in 2017 tijdens een Europees toernooi voor atleten onder de 20 jaar zilver, een paar jaar later won ze bij een onder 23-toernooi brons.