De Canadese schaatser Tyson Langelaar stopt voorlopig met zijn sport. De pas 27-jarige Langelaar krijgt veel steun voor zijn 'beetje enge' beslissing. Voor hem voelt het als de juiste tijd om 'een stap terug' te doen. Van helemaal stoppen wil hij echter nog niks weten. Sterker nog: "Ik denk dat mijn beste jaren nog moeten komen."

Langelaar deed in 2022 mee aan de Olympische Winterspelen in Peking en werd met de Canadese ploegenachtervolging vijfde aldaar. Ook reed hij zijn afstand, de 1500 meter. Maar daarna kwam de man met de hamer. Langelaar, met een Nederlandse opa en oma, raakte in een depressie en werd in 2024 uit de put getrokken door Schaatsteam X2O, van onder meer Joy Beune.

'Ik neem even pauze'

Voor de Winterspelen in Milaan kwalificeerde Langelaar (27) zich echter niet, ondanks dat hij de weg naar boven letterlijk en figuurlijk weer had gevonden. Nu al het extra werk en spanning voor de Spelen achter de schaatsers ligt, vindt de Canadees het tijd voor iets anders. "Ik neem even pauze", kondigt hij op Instagram aan.

'Heb een reset nodig'

"Nu het volgende seizoen snel in aantocht is, heb ik besloten om even een pauze te nemen van het schaatsen. Ik merk dat zowel mijn lichaam als geest een reset nodig heeft. En aangezien dit het eerste seizoen na de Olympische Spelen is, voelt het als het juiste moment om een stap terug te doen."

"In het komende jaar zal ik me richten op mijn studie en ben ik van plan om mijn bachelor-diploma aan de Universiteit van Calgary af te maken. Ondanks dat ik prioriteit geef aan school, blijf ik actief en ben ik van plan om terug te keren in het schaatsen voor het seizoen 2027/2028. Ik geloof echt dat mijn beste jaren in de sport nog voor me liggen."

'Een beetje eng'

Volgens hem is de keuze en het 'tijdverlies' hem het meer dan waard. "Ik ben bereid om deze tijd nu te nemen om te resetten om dat potentieel te bereiken. Hoewel deze focusverschuiving een beetje eng is, is het ook verfrissend, en ik ben nieuwsgierig naar de kansen die voor me liggen."

Veel steun

Onder zijn openhartige post reageren diverse topschaatsers vol steun. De Amerikaan Conor McDermott-Mostowy weet bijvoorbeeld hoe het is. "Ik heb nooit spijt gehad van welke pauze dan ook die ik genomen heb. Ik kwam altijd terug met meer energie dan toen ik vertrok. Geniet van de tijd weg van het ijs en we hopen je sterker terug te zien volgend jaar", zegt het onmisbare onderdeel van de 'Pain Train'.

Ook collega Ethan Cepuran steekt Langelaar een hart onder de riem: "Elke straaljager moet een keertje bijtanken." Daarnaast zijn er steunbetuigingen van Serge Yoro, Melissa Lotholz, Brooklyn McDougall en diverse andere schaatsers voor de zilveren medaille-winnaar van de WK junioren van 2018.