Nederland staat aan de vooravond van de start van het WK voetbal. Dit gaat altijd gepaard met grappige en ludieke acties van bedrijven en organisaties. Ook TeamNL neemt hier aan deel; met in de hoofdrol de Nederlandse topschaatsers.

Zo plaatste TeamNL zondagochtend een serie foto's op hun Instagrampagina. De foto's bestaan uit AI-gegenereerde plaatjes van Nederlandse topsporters als voetballers in Oranje.

Ludieke plaatjes

"Haters will say it’s AI. Onze selectie zou ook niet misstaan op het veld, toch? Zet ‘m op mannen", zo schrijft TeamNL. Onder de topsporters schitteren vooral topschaatsers. Zo zijn Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Jorrit Bergsma omgetoverd tot voetballer. Daarnaast komen tophockeyer Jip Janssen, olympisch kampioen Worthy de Jong en wielerveelvraat Harrie Lavreysen naar voren in de post.

Nieuwe auto

Ook Nuis, die op de afgelopen Olympische Spelen brons veroverde op de 1500 meter, reageerde op het bericht. "Ready", zo schreef hij. De vriend van Joy Beune was dan zelf ook nog aan het voetballen afgelopen week. Samen met zijn Team Reggeborgh deed een WK-penalty challenge. Echter ging dit niet goed voor hem. Hij vloog er in de eerste ronde al uit.

Naast de ludieke AI-afbeeldingen verrast Nuis zijn volgers ook met nieuws. Zo plaatste de 36-jarige topschaatser een foto van een BMW-auto met een zwart doek erop. Hij hint hiermee op een nieuwe bolide.

i ©Instagram @kjeldnuis

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