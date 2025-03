Topschaatsster Angel Daleman deelt bijzondere mijlpaal, wereldkampioenen reageren enthousiast

Een mooie dag voor Angel Daleman: de topschaatsster is dinsdag 18 jaar geworden en viert dat op een typische manier. Een paar weken geleden werd zij nog de jongste Nederlandse wereldkampioen ooit bij de WK afstanden.

Daleman heeft haar verjaardag goed gevierd. Even over twaalf uur zette zij direct drie foto's op haar Instagram. Daarop poseerde de schaatsster van Team Essent voor twee grote pilaren, waarop ballonnen waren gemonteerd met '18' erop. De topsportster leek het rustig aan te doen en bracht alleen wat Red Bull-blikjes in beeld.

Topschaatsers als Femke Kok, Joy Beune en Jenning de Boo lieten een felicitatie achter onder de post. Zo blijken de wereldkampioenen elkaar goed te vinden: Kok en De Boo wonnen de 500 meter in Hamar, terwijl Beune zelfs drie medailles mee naar huis nam: de 1500 meter, 3000 meter en ploegenachtervolging.

Bijzondere mijlpaal op WK

En Daleman? Die was samen met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting de snelste op de teamsprint. Daarmee werd de toen nog 17-jarige sprintster de jongste wereldkampioen namens Nederland ooit. "Het is heel vet dat ik op zo'n jonge leeftijd met zulke grote namen mijn eerste wereldtitel mag pakken, echt heel cool", zei ze later bij de NOS.

Relatie met ploeggenoot

Op dat toernooi maakte Daleman ook haar relatie bekend. Ze verklapte aan Sportnieuws.nl met Team Essent-ploeggenoot Beau Snellink (23) te gaan. "We kunnen wel met elkaar praten en elkaar ook een beetje afleiden", vertelt Daleman. "Dat is wel heel fijn." Overigens vormen zij niet het enige koppel binnen de ploeg: ook Schulting en Joep Wennemars hebben een relatie.

'Baby van de groep'

Daleman zei in gesprek met deze site eerder al dat ze 'de baby van de groep blijft', ook al wordt ze achttien.