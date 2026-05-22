Schrijfster en tv-persoonlijkheid Lale Gül was ooit te gast bij Vandaag Inside, maar ze zoekt nu de confrontatie op met de drie vaste gezichten van de show. Met name Renè van der Gijp moet het ontgelden. Voor hem nam ze zelfs een speciale video op om hem uit te dagen.

De 28-jarige Lale Gül brak in 2021 door met haar boek Ik wil Leven. Ze groeide destijds uit tot een van de favoriete schrijvers van Johan Derksen. Hij gaf in Vandaag Inside (toen nog Vereonica Inside) hoog op van het boek en omgekeerd was de Amsterdamse fan van het tv-programma.

In september 2024 kwam haar wens uit: ze debuteerde als gast in het tv-programma. Het zou niet bij die enkele keer blijven. Maar nu Gül ook in andere programma's opduikt en zich meer en meer profileert, is de onvermijdelijke backlash gekomen. Renè van der Gijp vindt dat Gül wel erg veel doet voor de aandacht.

Bikini

Eerder deze week zei Van der Gijp in Vandaag Inside, dat momenteel wordt opgenomen in Curaçao, dat hij de schrijfster 'exhibitionistisch' vond. Gül had op haar socials foto's gedeeld van een vakantie in Griekenland. Daarop droeg ze een bikini.

Van der Gijp zei dit over een selfie via een spiegel: "Ik vind het ook heel bijzonder, als je dat doet. Bij dat soort filmpjes heb ik wel het idee dat je van tevoren hebt bedacht: wie doe ik er een plezier mee? Schijnbaar je volgers. Op zich is het oké, want je doet er ook verder niemand kwaad mee. Alleen, ja. Ik weet niet, het is ook een beetje exhibitionistisch. Je vindt het ook wel leuk om je zo te laten zien. Klaarblijkelijk heb je de behoefte om dat te laten zien."

Speciaal voor René

De succesvolle auteur laat het er niet bij zitten en gooit er in een nieuwe post een schep bovenop. "Speciaal voor al mijn haters in de vorm van witte zure mannen van 60+ die er niet tegen kunnen dat een vrouw jong is en geniet van haar leven", reageert ze.

Speciaal voor al mijn haters in de vorm van witte zure mannen van 60+ die er niet tegen kunnen dat een vrouw jong is en geniet van haar leven❤️ pic.twitter.com/QjWQKIfFeQ — Lale Gül (@lale_gul89) May 22, 2026

"Voor mijn lelijke haters: lekker voor jullie, word gek, zie me genieten." En bij een video's waarin ze een dansje doet, schrijft ze: "Speciaal voor René."

