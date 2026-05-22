Bij Johan Derksen draait de meningenmachine lekker door op Curaçao. Op dat eiland wordt momenteel het tv-programma Vandaag Inside opgenomen. Derksen neemt weer alles en iedereen op de korrel. Zelfs zijn dochters ontkomen niet aan zijn spraakwaterval.

Wie is er in de Caribische afleveringen van Vandaag Inside niet aan bod gekomen? Derksen maakte zich niet geliefd bij onder meer Curacao-bondscoach Dick Advocaat, tv-columniste Angela de Jong en Lale Gül. De 77-jarige voormalig hoofdredacteur van Voetbal International klapt nu ook uit de school over zijn dochters en zegt dingen waarvan ze misschien niet willen dat heel Nederland het kan horen.

Marieke (46) en Anoeska (31)

Derksen is vader van dochters Marieke (46) en Anoeska (31). Over Marieke krijgen we regelmatig te horen, want zij is deels betrokken bij de werkzaamheden van haar pa. Marieke is het hoofd van de uitgever Voetbal Inside, onderdeel van Overamstel Uitgevers. In die functie werkt ze samen met onder meer Michel van Egmond, die bestsellers schreef als Gijp, De wereld volgens Gijp, Kieft, Topshow en Derksen.

Opa

In de online rubriek Doordekken legt Derksen uit dat hij geen grootvader is en dat hij daar vrede mee heeft. "Ik denk dat heel veel kinderen een opa als ik zouden willen hebben", zegt hij. "Mijn oudste dochter heeft altijd gezegd: ik wil geen kinderen. Ze is 45 en zegt: ‘Ik word gek van mijn vriendinnen die kinderen krijgen, ze kunnen nergens anders over lullen. Als ik morgen naar Londen wil, wil ik naar Londen.’ Dan wil ze niet op de kinderen hoeven te passen."

Over zijn jongste dochter zegt Derksen: "Ze werkt bij een Amerikaanse investeringsbank en heeft alleen maar dollartekens in de ogen. Die is 31 en is alleen maar met geld bezig." Marieke en Anoeska zijn halfzusjes. De moeder van Marieke is Linda en die van Anoeska is Agnes.

Halfzussen

Marieke zei tegen Story dit over haar band met haar halfzus: "Er is geen ruzie hoor, en überhaupt no hard feelings, maar Johan en Anoeska’s moeder zijn na een jaar gescheiden. Zij is bij haar moeder gaan wonen, ik ben bij Johan gebleven. Dan krijg je toch een andere band."

