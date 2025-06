Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong wacht man op in Parijs na aankondiging van loodzware uitdaging

De Tour de France is het summum van het wielrennen en niet voor iedereen weggelegd. De tweehonderd renners die jaarlijks geselecteerd worden door hun professionele ploegen, halen niet allemaal Parijs. Als amateur zijn de 21 etappes helemaal een enorme uitdaging. Toch gaat de man van topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong zich eraan wagen.

Coen Rijpma maakt via zijn sociale media bekend dat de toprenners komende zomer in zijn wiel gaan rijden. Figuurlijk dan, want hij rijdt de hele Tour de France mee maar een dag voordat het peloton dezelfde etappe aflegt. "Soms moet je gewoon dat ene plan waar je stiekem altijd van droomde uitvoeren. Voor mij betekent dat deze zomer: 21 etappes, 3.496 kilometer en 46.000 hoogtemeters door Frankrijk. De héle Tour de France, één dag vóór de profs uit", kondigt hij aan op sociale media als Instagram en LinkedIn.

'Parijs wacht op jou, ik ook'

De Nederlandse topschaatsster reageert meteen vol trots op de aankondiging van haar man. "Parijs wacht op jou, ik ook", zegt ze liefdevol. Met die uitspraak haalt ze een bekend wielergezegde aan dat alleen in de Ronde van Frankrijk gehanteerd wordt: 'Parijs wacht op niemand'. Daarmee wordt bedoeld dat de koers voor niemand ontzag heeft, ook niet voor vallende of zieke toprenners.

'Mentaal naar de klote'

Rijpma weet wat hem te wachten staat. "Zweten, stokbrood, zon, mentaal naar de klote maar hopelijk ook goede verhalen onderweg, en een paar dagen tof gezelschap." Want hij wil het liefst niet alleen de zware uitdaging aangaan. Hij roept zijn volgers en andere geïnteresseerden op om zich bij hem aan te sluiten als ze in de buurt op vakantie zijn.

'Dan staat de Berenburg koud'

"Ben je deze zomer met je familie ergens op een Franse camping en wil je gewoon even ontsnappen aan het zwembad, de kinderen en/of je vrouw of man? Fiets gerust een dagje mee. Iedereen is welkom. En als ik Parijs haal, dan staat de Berenburg koud op de Champs-Élysées."

Al meer dan zes jaar samen

In mei 2022 trouwden topschaatsster Antoinette de Jong en amateurrenner Rijpma nadat ze elkaar in 2019 leerden kennen. Hij is een paar jaar ouder dan mevrouw Rijpma-de Jong. Samen zitten ze regelmatig op de fiets. Voor haar om te trainen en voor hem om zijn oude sport in stand te houden. Rijpma was tot 2019 een begenadigd amateurrenner en reed diverse middelgrote koersen.