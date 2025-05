'Trotse' Antoinette Rijpma-de Jong kiest voor opvallende rol in andere sport

Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong geniet van haar schaatsloze lente. Na een drukke winter heeft de 30-jarige Friezin meer tijd over voor andere dingen. Zoals bijvoorbeeld het aanmoedigen van haar man.

De Europees kampioene allround verkoos de rol die haar man Coen Rijpma meestal voor haar op zich neemt: die van supporter en 'schaatsman'. Afgelopen weekend waren de rollen eens omgedraaid, want Rijpma is een begadigd amateurwielrenner.

'Wieler wifey vandaag!', schrijft de Nederlandse topschaatsster in haar Instagram Stories. Ze ontvangt een innige zoen van haar man op haar wang. Met een grote glimlach kijkt ze de camera in. Rijpma-de Jong is een trotse wielervrouw, blijkt uit de foto's van haar man in wielerpak.

Antoinette Rijpma-de Jong en haar man. IG/_antoinettedejong

Wielrennen

De wielersport is altijd belangrijk geweest voor Rijpma. Als talent probeerde hij aan te haken bij de Nederlandse top, maar dit lukte niet. Toch is de passie niet verdwenen. Afgelopen weekend weekend fietste Rijpma de 13e Kasteelronde van Mill, in een dorpje in Noord-Brabant.

Rijpma moest zijn concurrenten over 60 kilometer afstand achter zich houden. Te zien aan zijn Instagram lukte dit op een enkel moment, als hij demarreert uit het peloton. Uiteindelijk komt hij in een deelnemersveld van 42 wielrenners als zestiende over de finish.

Fotograaf

Naast wielervrouw nam Rijpma-de Jong nog een andere rol op zich tijdens de koers. Ze bleek namelijk ook de persoonlijke fotograaf van haar man. 'Fotograaf voor een dag', schreef ze bij de mooie plaatjes van haar man. En eerlijk is eerlijk: Rijpma-de Jong heeft ook talent als sportfotograaf.

Liefde

In 2022 werd Antoinette de Jong, Antoinette Rijpma-de Jong door te trouwen met Coen. "Vanaf dag één woonden we samen, na drie maanden vroeg hij me ten huwelijk. Na dag vier hadden we een tattoo", vertelde ze in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. "De boerderij (van haar ouders) hadden we na een jaar relatie al gekocht. Mijn ouders hadden daar ook zo veel vertrouwen in dat ze het met ons aandurfden."