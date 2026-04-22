De vakantie van de topschaatsers na het olympisch seizoen zit er alweer bijna op. Binnenkort begint de voorbereiding op het nieuwe jaar. Volgens ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As kan die terugkeer wel eens pittig worden. "Die eerste dag vond ik altijd mentaal best zwaar."

De tweevoudig olympisch kampioenen houden de schaatstoppers goed in de gaten op sociale media. "Ze zijn lekker allemaal even aan het genieten na zo'n olympisch jaar. Wat natuurlijk vet pittig is. Ze werken vier jaar naar de Olympische Spelen toe en nu zijn ze eventjes allemaal lekker weg", zegt Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast. "En ook Femke Kok, die was naar Kopenhagen. En ze liet ook lekker allemaal foto's zien van taartjes en koffietjes en weet ik veel wat."

"Die heeft waarschijnlijk ook gewoon even lekker alles laten gaan en is even niet de topsporter geweest daar", denkt Hoog. Dat is volgens haar ook wel goed. Van As is het daarmee eens. "Is ook wel lekker ja, want ze beginnen ook gewoon allemaal weer nu. Het gaat zo ongelooflijk snel altijd, vind ik."

Mentaal zwaar

De voormalig Oranje-hockeysters hebben ook ervaring met een terugkeer in het topsportleven na een vakantie. "Ik vond het altijd wel pittig hoor", zegt Hoog. "Als je dan even wegging, even lekker op vakantie en dan liet je inderdaad even alle teugels vieren. Wij hadden dan wel een loopschema mee. Maar ja, we dronken ook een wijntje en lieten die taartjes ook niet staan. En dan moest je weer beginnen. Die eerste dag vond ik altijd mentaal best wel zwaar."

"Ik ook ja", zegt Van As. "En dat je dan inderdaad weer in het keurslijf zit. Die vrijheid ben je dan kwijt", zegt ze. "Het is natuurlijk ook wel lekker dat je weer weet waar je aan toe bent. Maar gewoon het impulsieve en het gevoel van vrijheid dat je zelf kan bepalen wat je doet, dat is ook wel echt heel lekker."

"Maar goed, ze zijn dus ook allemaal weer begonnen", vervolgt Hoog. Steeds meer schaatsers zijn inmiddels ook weer op de fiets of in de sportschool te vinden. "Het schaatsseizoen is eigenlijk wel alweer begonnen, ja. Echt bizar", vindt Van As.

Luister de podcast