Na het olympisch seizoen hebben de schaatstoppers even genoten van een welverdiende vakantie. Maar inmiddels wordt er alweer hard gewerkt. Ook Femke Kok is begonnen aan de voorbereidingen op het komende schaatsjaar.

Dat laat de olympisch kampioene van de 500 meter zien op Instagram. Ze bevindt zich op een prachtige en zonnige plek tussen de bergen. Maar daar is ze niet alleen maar om te genieten van het uitzicht en vakantie te vieren. De schaatsster van Team Reggeborgh moet weer aan de bak.

De schaatsster zit stapte zaterdag op de fiets voor een tocht door de bergen. "Na een paar weken vakantie de training maar weer een beetje oppakken voor het nieuwe seizoen", schrijft ze bij een foto op Instagram met prachtig uitzicht.

Na haar olympische titel en het goud op de WK sprint in Thialf volgden er nog een aantal huldigingen voor de 25-jarige Kok. Ze maakte ook een tripje naar Kopenhagen, waar ze genoot van de rust en lekker eten.

Volgens tweevoudig olympisch hockeykampioenen Ellen Hoog en Naomi van As hakken de eerste trainingen er wel in na zo'n vakantieperiode. Zij waarschuwden Kok in de podcast van Sportnieuws.nl voor de 'pittige' terugkeer in het regime. "Die eerste dag vond ik altijd mentaal best wel zwaar", zegt Hoog.

"Als je dan even lekker op vakantie ging ,dan liet je inderdaad even alle teugels vieren. Wij hadden dan wel een loopschema mee. Maar ja, we dronken ook een wijntje en lieten die taartjes ook niet staan. En dan moest je weer beginnen", vervolgt ze. "En dat je dan inderdaad weer in het keurslijf zit. Die vrijheid ben je dan kwijt", zegt Van As. "Het is natuurlijk ook wel lekker dat je weer weet waar je aan toe bent. Maar gewoon het impulsieve en het gevoel van vrijheid dat je zelf kan bepalen wat je doet, dat is ook wel echt heel lekker."