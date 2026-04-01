Femke Kok blikt op haar sociale media terug op haar fotoshoot in Women's Health. Afgelopen januari stond de olympisch kampioenen op de cover van het magazine en ze schrijft nu dat het echt een ‘bucketlist-dingetje’ was. Voormalig tophockeysters én ervaringsdeskundigen Ellen Hoog en Naomi van As zijn lovend over de foto’s.

“Femke Kok deelde beelden van haar ‘bucketlist-dingetje’; haar fotoshoot in de Women's Health”, begint Van As in de Sportnieuws.nl-podcast. “Het waren natuurlijk prachtige foto’s. We hadden het laatst ook nog over de coverfoto van haar. Dat we wel dachten dat er ook nog wel heel veel andere mooie foto’s waren.”

Van As gaat verder: “Foto’s waarop je haar lijf ook zo mooi ziet. Wij dachten: hoezo hebben ze deze foto gekozen? Ze waren allemaal gewoon prachtig.” Ook Hoog is enthousiast: “Het was echt een super mooie shoot. Dat vond ik ook. Heel vet. Goed dat ze dat doet.”

Bucketlist

“Ik vind het ook wel schattig dat het een bucketlist dingetje is”, vertelt Van As. Hoog vergelijkt het vroeger. “Het is zo’n andere tijd. Nu zegt iedereen ‘wat leuk dat je dit doet. Zo cool. Zo tof.’ Toen wij op een cover stonden dan kregen we alleen maar kritiek van ‘ze zijn alleen maar met andere dingen bezig. Ze moeten gaan trainen.’ Wij stonden in het Veronica Magazine.”

“Dat wat toen gewoon zo leuk”, weet Van As nog. Hoog gaat nog even door over de kritiek: “Het was gewoon een dagshoot. Na dat WK kregen we een heel artikel in de Volkskrant met dat we alleen maar andere dingen bezig waren. Nagels lakken. Dat je echt denkt ‘gast…..’

'Een goede kop erop'

Van As wil toch nog een keer de foto’s van Kok benadrukken: “Het zijn gewoon super mooie foto’s. Het is zo cool om te zien. Zo’n fit lijf met een mooie kop erop. Gewoon cool!” Hoog benadrukt het belang ervan: “Samen met Joy Beune en Jutta Leerdam zet ze zo het schaatsen op de kaart. daar mogen we echt trots op zijn.”

Succesvol seizoen

Kok heeft er een fantastisch schaatsseizoen op zitten. Ze bleef ongeslagen op haar favoriete afstand: de 500 meter. Op de Olympische Spelen in Milaan won ze daar het goud op dat onderdeel en bovendien pakte ze zilver op de 1000 meter. Ze geniet nu van haar welverdiende vakantie. In november van dit jaar staat het eerste toernooi gepland van het nieuwe schaatsseizoen.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering gaat het over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1, het Nederlands elftal en het spitsenprobleem, en blikken ze vooruit op de Euro Hockey League.