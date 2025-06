Friet of patat, ranja of limonade, pindasaus of satésaus. Het zijn niet zo belangrijke discussies die vaak toch hoog oplaaien. Topschaatsster Joy Beune spreekt zich voor eens en altijd uit over een van de discutabele kwesties.

Op Instagram deelt Beune een video in haar verhaal van iemand die een glasheldere boodschap heeft over het vraagstuk ranja of limonade. 'Voor alle haters die mij ooit in de war hebben gebracht. Het is gewoon ranja, ja', verduidelijkt de topschaatsster.

'Hoezo ga je mij in de war brengen?'

"Ik heb een klacht gevonden", trapt de maakster van de video af. "Ik heb ranja gemaakt, en dat maak je van siroop en water. Als je dat bij elkaar doet, krijg je ranja", verzekert ze. Toen ze een keer bij iemand te gast was, kreeg ze limonade aangeboden. "Hoezo ga je mij in de war brengen?", gaat de influencer verder. "Zegt ze: ja ranja is hetzelfde. Nee! Je moet niet tegen mij limonade zeggen als ik eigenlijk ranja wil. Want ik wilde ranja. Als jij zegt limonade, breng je mij in de war. Dan weet ik niet wat jij bedoelt. Voor hetzelfde geldt denk jij bij limonade aan cola."

Bekijk de video hieronder:

Beune lijkt niet de enige in huis te zijn die zich achter de influencer schaart. Ook haar vriend en eveneens topschaatser Kjeld Nuis liket de video.

Terug in Thialf

Beune heeft in deze periode nog tijd om zich over deze vervelende kwesties te buigen. De drievoudig wereldkampioene op de afgelopen WK afstanden in Hamar is pas net begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat belooft een spannende te worden, met als piekpunt de Olympische Spelen. Om de Nederlandse schaatsers in goede vorm daar te hebben, werd onlangs Thialf weer geopend met zomerijs.

"Heel fijn", reageert Beune als haar ze voor de camera van Sportnieuws.nl wordt gevraagd hoe het is om weer op het ijs te staan. "Het is ook wel een gek idee om in juni te schaatsen."