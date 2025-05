Topschaatsster Jutta Leerdam schokt volgers: 'Waar is je verlovingsring?'

Jutta Leerdam is begonnen aan haar laatste olympische reis. De Nederlandse topschaatsster is terug na een hele poos Puerto Rico, waar ze bij haar verloofde Jake Paul vertoefde. Voor die verloving ontving Leerdam een peperdure ring, alleen die is in geen velden of wegen te bekennen in Nederland.

In een TikTok-video is te zien hoe Leerdam over de atletiekbaan wandelt. Haar voorbereiding is immers begonnen. 'Gekleed voor de gelegenheid', zet ze erbij, omdat het volgens haar 'die tijd van de maand is'. Leerdams rode sporttopje matcht volgens haarzelf dan ook. Maar wat nog meer opvalt, is dat ze haar ring niet draagt.

In maart vroeg Paul zijn vriendin Jutta Leerdam ten huwelijk. Hij deed daarbij een ring met een enorme diamant om haar vinger. Die draagt Leerdam niet op de video, wat meteen vragen oproept. 'Waar is de verlovingsring?', wil iemand weten. Het antwoord daarop is simpel:

Volop lof voor 'favoriet' Jutta Leerdam

Met die verlovingsring pronkte Leerdam nog bij de prèmiere van Paul American, een realityserie over haar verloofde Jake en zijn broer Logan. Maar de schaatsster zelf speelt ook een grote rol met haar aanwezigheid. Zo werd via die serie bekend dat Leerdam bezig is aan haar olympische cyclus en ze na haar carrière naar de andere kant van de wereld verhuist.

Op TikTok wil Leerdam van haar bijna 2 miljoen volgers dan ook weten wat ze vinden van Paul American. Waar de IMBd-score nog opvallend laag is, zijn de reacties meer dan positief. De comments met de meeste likes is: 'We kijken alleen voor jou Jutta'. 'Ik kijk het vooral voor de Paul-vrouwen (Leerdam en Nina Agdal, red.)', schrijft een ander.

'Ik vind de stukken met jou het leukst', reageert ook iemand, 'en ik hou ook van Jake', voegt diegene eraan toe. 'Ik vind het geweldig dat je zo nuchter bent. En Jake is zo gevoelig en lief voor de mensen om hem heen', plaatst een andere fan.

@juttaleerdam Dressed for the occasion 🫢😭 What do you guys think of Paul American so far? ❤️ ♬ original sound - Max

Olympische voorbereiding

Nu Leerdam terug is in Nederland, is het tijd voor het echte werk. Zo pakte ze onlangs de fiets met vader Ruud en broer Kjeld om wat kilometers te maken. Alles met het oog op de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. Haar droom is om daar goud te winnen.

"Olympisch zilver is geweldig, maar het is geen goud. Ik streef naar het allerhoogste en ik heb dat goud nodig", zei ze in Paul American. In 2022 won Leerdam ziliver op haar 1000 meter. "Ik ben zesvoudig wereldkampioen. Dat is veel en daar ben ik blij om, maar de volgende Olympische Spelen zullen mijn laatste zijn en daar wil ik goud winnen."