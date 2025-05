Bedroefde Jutta Leerdam moet afscheid nemen van Jake Paul: 'Ik ga je enorm missen'

Jutta Leerdam vloog bijna direct na het einde van het schaatsseizoen naar de andere kant van de wereld om bij haar vriend Jake Paul te zijn. De topschaatsster beleefde daar de afgelopen tijd enorm veel avonturen met haar geliefde, maar aan al het goede komt een einde. Leerdam heeft namelijk afscheid van Paul moeten nemen en dat valt de twee zwaar.

De twee hebben wekenlang van elkaar kunnen genieten, maar daar is nu een einde aan gekomen. Dat blijkt uit een video die Leerdam op TikTok plaatste. "Het is tijd om het olympische seizoen te beginnen. Bye Puerto Rico. Ik zie mijn favoriete eiland over tien maanden", schrijft een bedroefde Leerdam bij de video.

Het afscheid valt niet alleen Leerdam zwaar, maar ook haar vriend. "Ik ga je enorm missen", reageert hij op het bericht van zijn verloofde. Paul moet zich de komende maanden dus zonder Leerdam vermaken op Puerto Rico. De schaatsster zal hopen dat het harde werken resulteert in een gouden plak op de Olympische Winterspelen in Milaan.

@juttaleerdam 🥺 See you in 10 months my favorite Island 💘 ♬ original sound - thisiszohair

Avonturen met Jake Paul

Leerdam reed op 15 maart in Hamar haar laatste wedstrijd van het seizoen tijdens de WK afstanden. Op haar geliefde afstand werd ze teleurstellend derde, maar met alle mooie dingen die ze sindsdien heeft meegemaakt, zal ze dat ongetwijfeld wel al een plekje hebben kunnen geven. De topschaatsster vloog al heel snel naar Noord-Amerika om tijd door te brengen met Jake Paul en dat werd een onvergetelijke periode.

Paul en Leerdam maakten eind maart namelijk bekend dat ze zich verloofd hebben en dat leverde een aantal hele bijzondere plaatjes op. Het koppel wist zich wekenlang te vermaken en stonden daarnaast ook nog in de spotlights door de release van een realityserie over de familie van de Amerikaan. Leerdam komt daarin ook regelmatig voorbij en het leverde zelfs nieuws op, want in een van de afleveringen maakte ze kenbaar dat de Spelen van Milaan haar laatste zullen zijn.

Formule 1

Het lijkt erop dat Leerdam inmiddels weer onderweg terug is naar Nederland, want ze was zondag al niet meer van de partij toen haar vriend een bezoekje bracht aan de Grand Prix van Miami. Paul zag vanaf een bijzondere plek hoe Oscar Piastri zijn derde zege op rij boekte en zijn voorsprong in de WK-stand vergrootte. Max Verstappen eindigde naast het podium.