Topschaatsster Jutta Leerdam ruilt Jake Paul bij terugkeer in Nederland direct in voor andere mannen

Topschaatsster Jutta Leerdam is officieel begonnen aan haar traject richting haar 'grote droom'. Ze is terug in Nederland na een hele poos Puerto Rico bij haar verloofde Jake Paul. Zijn gym heeft ze nu ingeruild voor de fiets.

Dat is te zien op haar Instagram. Daar deelt Leerdam beelden van een fietstocht met haar vader Ruud en broer Kjeld. Maar tussen al het harde werk door moet er ook genoten worden. Dat doet het drietal dan ook ergens in het zonnetje op het terras, met een appeltaartje (met slagroom) en cappuccino. Leerdam en haar familieleden kregen ook nog bezoek van een huismus, die op een stoel vlakbij ging zitten.

Einde van een zonovergoten periode

Onlangs keerde Leerdam terug in Nederland na bijna anderhalve maand in Puerto Rico. Direct na de WK afstanden in het Noorse Hamar, waar ze alle kleuren medailles won, vloog ze met haar - toen nog - vriend Jake Paul naar zijn landhuis op het eiland. Een paar dagen later vroeg de Amerikaan haar in een prachtige setting ten huwelijk, waarop Leerdam alleen maar 'ja' kon zeggen.

Maar het was niet zo dat Leerdam alleen maar vakantie vierde in Puerto Rico. Ze maakte natuurlijk gebruik van de enorme gym die haar verloofde tot zijn beschikking heeft. Ook maakte ze meters op een atletiekbaan in de buurt. Alles om zo fit mogelijk aan het olympische seizoen te verschijnen.

Grote droom

Want in 2026 móet het gebeuren. Leerdam heeft er nooit een geheim van gemaakt dat goud op de Olympische Winterspelen haar grote droom is. "Ik was 12 toen ik ging schaatsen. Best laat. Mijn vader vroeg me wat mijn doel was. Ik zei: 'Ik wil olympisch kampioen worden'", sprak Leerdam onlangs in een aflevering van Paul American, de realityserie over haar verloofde Jake en zijn broer Logan Paul.

"Olympisch zilver is geweldig, maar het is geen goud. Ik streef naar het allerhoogste en ik heb dat goud nodig", voegde ze eraan toe. In 2022 won Leerdam ziliver op haar 1000 meter. "Ik ben zesvoudig wereldkampioen. Dat is veel en daar ben ik blij om, maar de volgende Olympische Spelen zullen mijn laatste zijn en daar wil ik goud winnen."