Jutta Leerdam is tegenwoordig zo bekend dat ze bijna niet meer normaal over straat kan, of het nou in Nederland is of in de Verenigde Staten. Inmiddels is haar leven zelfs zo uniek, dat de topschaatsster zich al een echte filmster voelt.

Jutta Leerdam is nog altijd volle bak aan het genieten van een welverdiende vakantie in de Verenigde Staten. Dat doet ze met haar partner Jake Paul, hun trouwe viervoeter Thor, en een hele rits vrienden. Maar inmiddels maakt ze zo veel bijzondere dingen mee, dat haar leven steeds meer op een Hollywood-serie begint te lijken.

Inkijkje

Op TikTok deelt de 27-jarige topschaatsster een video met haar volgers, waarin ze een inkijkje geeft in haar leven. En dat is iets waar veel mensen alleen maar van kunnen dromen. Het toont andermaal aan dat Leerdam toch echt tot de wereldberoemde celebrities behoort.

Op de beelden valt te zien wat voor leuke momenten de Westlandse allemaal meemaakt. Van genieten op het water, waar Jake Paul gevaarlijke stunts uithaalt, tot het zonnen op prachtige stranden en het eten en drinken van allerlei lekkernijen. Het kan op dit moment niet op voor Leerdam, die haar eigen leven vergelijkt met een bekende serie.

'Als je leven op een serie lijkt'

"Wanneer je leven begint te lijken op de serie Outer Banks", schrijft Leerdam bij de video op TikTok. Daarmee refereert ze aan de immens populaire show op Netflix, die sinds 2020 te zien is. Die serie speelt zich af rond een kustplaatsje in de Amerikaanse staat North Carolina, en staat bekend om onder meer de heerlijke stranden, het mooie weer en de relaxte sfeer. Voor Leerdam voelt haar leven dus inmiddels ook aan als een soort permanente vakantie. Maar voor hoe lang dat nog is, is nu nog onbekend.

De toekomst van Leerdam als topschaatsster is immers nog altijd niet bekend. Veel Nederlandse schaatsers zijn alweer bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, en enkele teams hebben zelfs al officieel getraind. Het lijkt dan ook in de lijn der verwachting te liggen dat ze in de komende maand iets van duidelijkheid moet geven over haar sportieve ambities. Maar met een leven dat op een bekende serie lijkt, is die beslissing nog lang niet zo makkelijk.