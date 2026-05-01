Jutta Leerdam heeft er dankzij haar verloofde Jake Paul nog een maatje bijgekregen. Maar haar 'beste vriend' Thor is niet zo sportief als de olympisch kampioene. Dat blijkt uit een video van de schaatsster op TikTok.

Leerdam verblijft momenteel in de Verenigde Staten bij haar verloofde. Daardoor is ze ook herenigd met de hond van de Amerikaanse bokser: Thor. De schaatskampioene deelt regelmatig foto's en filmpjes met de Golden Retriever op sociale media en kreeg op de Olympische Spelen zelfs een speciale pin van TeamNL in de vorm van haar 'beste vriend'.

Er is alleen één probleem: Thor blijkt namelijk niet zo sportief als zijn nieuwe baasje. "We hebben de luiste hond ter wereld." Toch probeert Leerdam hem mee te nemen voor een wandeling.

Tot haar verbazing reageert de hond enthousiast. Hij trekt Leerdam zelfs kwispelend aan haar broekspijp naar buiten. "Sinds wanneer wil jij naar buiten?" Het enthousiasme blijkt echter van korte duur, na tien stappen gaat Thor al op de grond zitten, nog steeds bijtend in de broek van de Nederlandse.

'Oh nee...'

Als hij uiteindelijk los heeft gelaten volgt hij de schaatsster nog een klein stukje voordat hij weer neerploft op de grond. "Oh nee. Dat waren twintig stappen, Thor. Geef me er vijftig", zegt Leerdam met een zucht. "Kom we gaan rennen." De topsporter versnelt haar pas, maar ziet dat Thor nog steeds blijft liggen. "Hoe ga je ooit afvallen?"

Toch zit er nog een klein sprintje in bij Thor. Maar wel pas op het moment dat Leerdam de deur terug naar huis opent. "Oh, nu kun je rennen", lacht Leerdam. "Ik hou wel van je."

'Wat een schat'

De volgers van Leerdam kunnen wel lachen om het tafereel. "Hij liet jou uit", wordt er gereageerd. "Ik snap Thor wel", schrijft iemand anders. Ook Nederlandse zangeres Roxy Dekker laat van zich horen: "Omg wat een schat", laat zij achter. "Thor denkt ook dat hij een mens is", schrijft Leerdam zelf onder de video.