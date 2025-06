Topschaatsster Jutta Leerdam ziet komisch verschil tussen man en vrouw: 'Oh, hier hou ik van!'

Jutta Leerdam bereidt zich in Nederland voor op het nieuwe schaatsseizoen, maar dat betekent niet dat zij nog regelmatig video's van haar en haar verloofde Jake Paul (wonend in Puerto Rico) deelt. In haar nieuwste TikTok merkt ze een komisch verschil tussen mannen en vrouwen op.

Leerdam draagt een dikke, zwarte zonnebril, een strandjurk en daaronder een bikini. De Nederlandse topschaatsster schrijft erbij: 'Oh, ik hou ervan om een vrouw te zijn. Je helemaal optutten, terwijl je man zijn 'I <3 ...'-shirt draagt.' Daarna komt haar partner Paul in beeld, die een 'I <3 Jutta'-shirt draagt.

Leerdam is dolblij met haar partner: 'Je bent zo schattig.' Ze geeft aan dat ze nog heel veel video's in haar 'draft' heeft staan. Oftewel: er komen nog genoeg oudere video's uit Puerto Rico aan die haar volgers nog niet gezien hebben.

'Ik hou hiervan!'

Haar volgers op TikTok krijgen in ieder geval geen genoeg van de beelden. 'Ik hou van deze kant van hem', zegt iemand over de 'schattige' Paul. Een andere volger schrijft: 'Ik heb dat shirt ook nodig, want ik hou ook van jou!'

Cruciaal seizoen

Leerdam is al een tijdje niet meer op Puerto Rico. Ze moest vorige maand afscheid nemen van haar verloofde en het Caribische eiland, omdat haar laatste schaatsseizoen voor de deur staat. De 26-jarige sprintster is nu volop in voorbereiding op het olympische seizoen. Leerdam hoopt met een gouden medaille op de 1000 meter afscheid te nemen van haar sport. Het is de enige noemenswaardige plak die nog ontbreekt in haar prijzenkast. Ze wil na de Winterspelen aan kinderen beginnen met Paul.

Voor haar laatste schaatsjaar écht begint, geniet Leerdam tussen het trainen door nog vol van de zomer. Zo was het op de eerste dag van juni tijd om de barbecue eens aan te steken. De topschaatsster verbaasde zich er overigens over dat het nu alweer juni is: 'Hoe kan dat?'