Schaatsster Pien Hersman heeft een moeilijke tijd achter de rug. Vlak voor de feestdagen staat ze weer even stil bij een groot gemis in de familie. Dat deelt de 21-jarige in een emotioneel bericht op Instagram.

Het schaatsseizoen van Hersman begon met een enorme klap. Vlak voor de NK afstanden kreeg haar oma een hersenbloeding. Die werd haar uiteindelijk fataal. Enkele dagen later overleed ze. Het was een zware tijd voor de schaatsster, die tijdens de NK niet wist uit te blinken. "Ik had gehoopt er kracht uit te halen, maar ik voelde me vooral leeg. Ik was heel ready, maar mijn hoofd en lichaam waren ergens anders", zei ze daarover.

Het verlies valt haar uiteraard zwaar. Zeker nu een tijd van samenzijn aanbreekt. Hersman deelt daarom een emotioneel bericht in haar Instagram Story richting Kerstmis. "Het gemis zal deze week nog groter zijn", schrijft ze bij een aantal foto's.

Hersman is daarop te zien samen met haar oma terwijl ze paardrijden in het bos, een boek lezen op bed en poseren voor de Eiffeltoren in Parijs.

OKT

Voor de schaatsster van Team IKO X2O staat de week naast kerst ook in teken van het OKT. Daar worden de tickets voor de Olympische Spelen van Milaan verdeeld. Hersman komt op zondag 28 december in actie op de 500 meter.

Ze heeft veel concurrentie op de sprintafstand. Femke Kok, Jutta Leerdam, Angel Daleman en Suzanne Schulting zijn grote favorieten voor plaatsing voor de Winterspelen. Alleen de nummer één op de 500 meter plaatst zich direct.

De meeste kans op olympisch goud wordt geacht aan Kok op de 500 meter. Zij won dit seizoen elke 500 meter waaraan zij meedeed. Daarom staat deze afstand op plek één op de matrix.

