Oud-topschaatsster Robin Groot schokte de schaatswereld toen ze aan het begin van het seizoen abrupt aankondigde te stoppen met de sport. Ze was destijds nog maar 24 jaar oud. Een paar maanden later vertelt Groot openhartig over haar nieuwe leven. "Ik ben zoekende."

Als junior was Groot zeer succesvol. Zo werd ze meervoudig wereldkampioen. De overstap naar de senioren was echter pittig voor de topschaatsster. " Ik werd in een keer fulltime topsporter, werd betaald om te schaatsen", verklaart Groot in een interview met het Noordhollands Dagblad.

'Niet happy'

Ze begon bij profesionele loopbaan als schaatsster bij het Team van Jumbo, samen met toppers als Sven Kramer en Thomas Krol. "Ik was daar niet happy, niet op mijn plek. Ik voelde dat ik niet mezelf kon zijn." Toen maakte Groot de overstap naar Team IKO-X2O, de ploeg waar ze ook haar carrière beëindigde. "Die ploeg leverde maatwerk. Ik trainde niet hetzelfde als Joy Beune, ik moest doen wat goed voor mij was."

'Elke keer was er wel wat'

Ondanks de fijne ploeg verloor Groot haar plezier in het schaatsen. "De eerste keer dat het woord ’stoppen’ door mijn hoofd spookte, schrok ik heel erg", zo onthult ze. "Ik weet nog precies waar en wanneer dat was. Ik was aan het wielrennen in de duinen bij Bergen aan Zee."

De reden van alle twijfels waren de teleurstellende resultaten van Groot. Vaak kon ze er zelf ook niets aan doen. "Op momenten dat ik me voor grote toernooien kon plaatsen was ik ziek, had ik corona, ontstoken verstandskiezen of een ontstoken enkel. Ik heb een aantal nationale kampioenschappen met antibiotica gereden. Elke keer was er wel wat."

'Het leven daar benauwde me'

In vele conversaties met haar vriend en ouders uitte Groot steeds vaker haar twijfels om te stoppen met schaatsen. De echte knoop hakte ze door toen ze anderhalve maand voor het hudige seizoen zo enorm genoot van haar vrije tijd thuis. "Ik dacht: Dit kan mijn leven óók zijn. Ik kon de knop in mijn hoofd niet meer omzetten. De laatste week vakantie zag ik er zó tegenop me weer in Heerenveen te melden voor de training."

Het leven als topsporter voelde als een blokkade voor Groot. "Ik kon het gewoon niet, kon gewoon niet meer in de auto stappen", aldus de 24-jarige oud-schaatsster. "Na de trainingen zat ik alleen thuis in Heerenveen. Het leven daar benauwde me."

'Ik ben zoekende'

Inmiddels geniet Groot van een vrijer leven, ookal moet ze daar nog wel richting aan geven. "Ik ben zoekende. Ik had een gestructureerd leven en een duidelijk doel, dat was helemaal uitgestippeld. Ik moet mijn leven opnieuw vormgeven." Groot is na haar loopbaan als topschaatsster begonnen met een HBO-studie en doelt op een carrière in de sportmarketing.