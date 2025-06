Topschaatsster Pien Hersman en tennisser Jesper de Jong genieten van de zomer. Het liefdeskoppel reisde af naar Mallorca voor een tennistoernooi van De Jong, maar dat liep teleurstellend af. Meer tijd om vakantie te vieren was er daardoor wel.

De 25-jarige De Jong hoopte op het Spaanse eiland het hoofdtoernooi binnen te stomen via het kwalificatietoernooi. Maar na één wedstrijd was het alweer klaar voor de Nederlandse nummer drie. Hij verloor van de laaggeplaatste Australiër Bernard Tomic, die zich voor het eerst in vier jaar weer voor een ATP-toernooi plaatste.

De tennisser ging niet bij de pakken neerzitten, want zijn 21-jarige vriendin Hersman was mee op Mallorca. Het topsportkoppel plakte er een vakantie achteraan om het verlies van De Jong te verwerken. Schaatsster Hersman plaatste jaloersmakende foto's op Instagram. De lichtblauwe zee bij de Playa Illetas zorgde voor verkoeling.

Wimbledon

De Jong is in voorbereiding op Wimbledon en hoopte op Mallorca extra ervaring op grasondergrond te doen. Het grandslamtoernooi begint over exact één week: op maandag 30 juni. De Nederlandse tennisser steeg eerder dit jaar boven de magische grens van een top 100-notering op de wereldranglijst en plaatste zich rechtstreeks voor het prestigieuze toernooi in Londen.

Het is de eerste keer dat De Jong in het hoofdtoernooi van Wimbledon speelt; tweemaal bleef hij steken in het kwalificatietoernooi. Op Roland Garros strandde hij vorige maand in de tweede ronde. Hij heeft teleurstellende resultaten achter de rug. Als Lucky Loser verloor hij in de eerste ronde in Halle en ook in eigen land op de Libéma Open wist hij geen wedstrijd te winnen.

Nederlandse toptennisser (25) krijgt harde klap te verduren na slechte resultaten Een domper voor de Nederlandse tennisser Jesper de Jong. Enkele maanden nadat hij de magische grens van de top 100 van de wereld doorbrak, valt hij daar nu uit. Het aantal Nederlanders in de top 100 loopt weer terug naar twee: Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp.

Pien Hersman

Vriendin en topschaatsster Hersman heeft een rustigere zomer. Zij is - logischerwijs - vooral in de wintermaanden actief binnen haar sport. Er komt een belangrijk jaar aan voor sprintster. In december wordt op het Olympisch Kwalificatietoernooi bepaalt welke Nederlandse schaatsers deelnemen aan de Olympische Winterspelen in Italië. Hersman schaatste nog niet eerder op dat hoogste podium.