Toptennisser Carlos Alcaraz heeft een opmerkelijke traditie na het winnen van een grand slam-toernooi. Zondag deelde de 22-jarige Spanjaard zijn nieuwste aanwinst betreft die traditie.

Alcaraz veroverde begin december zijn zesde grand slam-titel. In de finale van de US Open won hij met 3-1 in sets van zijn rivaal Jannik Sinner. Hierdoor wist hij voor de tweede keer het toernooi in New York op zijn naam te schrijven.

Opmerkelijke traditie

Door zijn eindoverwinning op de US Open moet Alcaraz zijn eigen traditie weer in stand houden. Zo zet de toptennisser na iedere grand slam-titel een tatoeage met betrekking tot het land of de stad waarin hij die beker won.

Op zijn Instagram-account deelde Alcaraz zondag dat hij een tattoo van het vrijheidsbeeld en de Brooklyn Bridge (beiden bekende bezienswaardigheden in New York) op zijn linkerarm heeft laten zetten. De Spanjaard heeft dus ook meerdere tatoeages ter ere van een grand slam-titel. Zo zette hij na zijn eerste Wimbledon-titel een tattoe van een aardbei; een verwijzing naar de bekende aardbeien met slagroom die de bezoekers in Londen kunnen kopen. Daarnaast heeft Alcaraz ook een Eiffeltoren op zijn lichaam staan, uiteraard verwijzend naar zijn titel op Roland Garros.

Australian Open

Wat Alcaraz nog mist is een tattoo met een betrekking tot Melbourne of Australië. De nummer één van de wereld wist namelijk nog nooit de Australian Open te winnen. Sterker nog, hij kwam nooit verder dan de kwartfinales. Vorig jaar vloog hij bij de laatste acht eruit tegen tennislegende Novak Djokovic.

Volgend jaar heeft Alcaraz uiteraard een nieuwe kans om zijn ontbrekende grand slam-titel te veroveren. De Australian Open begint komend jaar op maandag 12 januari. De finale van de mannen vindt plaats op zondag 1 februari. Als Alcaraz deze weet te winnen, weet hij al wat voor tattoo hij gaat zetten om deze te vieren. Dat wordt namelijk een tatoeage van een kangoeroe, zo onthulde hij eerder in een interview.