Het Oranjelegioen is gearriveerd in Arlington, Texas. Daar speelt het Nederlands elftal zondag de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Japan. De fans van Nederland hebben in ieder geval voor flink wat vuurwerk gezorgd. Dat is opgevallen in Dallas.

De supporters van het Nederlands elftal trokken wereldwijd aandacht tijdens het EK van 2024 in Duitsland. Tienduizenden fans, gehuld in het oranje, feestten daar door de straten. Dat gebeurde allemaal op de klanken van Links, Rechts van Snollebollekes, het nummer dat inmiddels onlosmakelijk is verbonden met het Oranjelegioen.

Dallas kleurt massaal oranje

Inmiddels is er ook een flinke aanhang van het Nederlands elftal neergestreken in Arlington en omstreken. Afgelopen nacht (Nederlandse tijd) deelde het Instagramaccount van OnsOranje beelden van een feestje met de fans. Jolig gingen ze op en neer van links naar rechts. Ook waren er al wat vrienden gemaakt, want her en der stuiterde ook een verdwaalde Braziliaan op en neer. "Zo FIFA World Cup, zijn jullie hier klaar voor?", vroeg het account zich met een grijns af.

Later kwamen meer beelden van het fanplein in Dallas naar buiten. Daarop was te zien hoe een Nederlander de lucht in werd gegooid door wat gasten in shirts van Brazilië. Het overgrote deel was oranje, toch waren er ook wat verdwaalde supporters van andere landen die zichtbaar genoten van het feest.

Ook de lokale media doken massaal op het Oranjelegioen. Daarbij werd ook de befaamde bus uitgelicht, die vanuit Nederland is overgekomen. "Nederlandse voetbalfans zorgen voor een enorm oranje straatfeest en iconische bus in Dallas", schrijft Fox4News. Zij spraken met een Nederlander, die in zijn nopjes was met het feest. "Ik heb nog nooit zo'n energie gevoeld. Zelfs niet in Nederland. Het gevoel dat we nu hebben is waanzinnig", zei hij.

Oranjemars

En dan moet het hoogtepunt nog komen: zondag wacht de Oranjemars naar het Dallas Stadium. Ongetwijfeld zal de bus gevolgd worden door een massa aan oranjesupporters. Die gaan dan allemaal van links naar rechts...

Bekijk en beluister onze dagelijkse WK voetbalpodcast.

Wil je helemaal niets missen, download onze Sportnieuws.nl App.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover