Toptennisser Jannik Sinner spreekt zich uit over liefdesleven na intiem moment met model: 'Het heeft me verrast'

Jannik Sinner heeft maandenlang uitgekeken naar maandag 5 mei en eindelijk is het zover. In Nederland is het Bevrijdingsdag, maar voor de Italiaanse nummer 1 van de wereld zal het ook zo voelen door het aflopen van zijn dopingschorsing. Sinner maakt deze week in Rome zijn rentree en kreeg natuurlijk flink wat vragen op de persconferentie. Daar kwam ook zijn relatiestatus aan bod.

Sinner begon het jaar geweldig met de eindzege op de Australian Open, maar sindsdien heeft hij geen partij meer gespeeld. De Italiaan werd vlak na dat moment namelijk geschorst vanwege de positieve dopingtest die hij vorig jaar bij het masterstoernooi van Indian Wells afleverde. Hij moest iets minder dan drie maanden toekijken en miste daardoor een aantal grote toernooien.

'Het heeft me verrast'

Sinner had ook flink wat vrije tijd en leek die goed benut te hebben. Hij werd namelijk in Monte Carlo zoenend gespot met het model Lara Leito, een 31-jarige Russische. Dat leek een teken dat de twee een relatie hebben, maar in aanloop naar het toernooi van Rome heeft Sinner zich duidelijk uitgesproken.

'Geschorste toptennisser Jannik Sinner (23) duikt op met Russisch model (31), zoenend gespot na training' Italiaanse media spotten de twee nieuwe geliefden samen tijdens een training van Sinner in Monte Carlo.

"Ik heb gezien dat er veel aandacht voor is geweest en ik was heel verrast toen ik een aantal foto's zag", begint Sinner, die ontkent dat er meer aan de hand is. "Er is niets serieus. Ik heb geen relatie, wat iedereen ook maar mag zeggen. Dus alles is goed."

Roerig liefdesleven

Er lijkt voorlopig dus geen nieuw hoofdstuk in het roerige liefdesleven van Sinner toegevoegd te gaan worden. Hij had eerst lange tijd een relatie met het model Maria Braccini, maar de twee gingen uiteindelijk uit elkaar. Sinner papte toen aan met collega-tennisster Anna Kalinskaya, die eerder samen was met Nick Kyrgios.

De Italiaanse toptennisser Jannik Sinner maakte bekend dat hij aan het daten was met zijn Russische collega Anna Kalinskaya.

De twee maakten vorig jaar tijdens Roland Garros bekend een relatie te hebben en de Russische zat ook in zijn spelersbox toen hij in september de US Open won. Al snel na die triomf kwam er echter een einde aan hun liefdesavontuur, maar dat hebben ze nooit publiekelijk bekendgemaakt.

Comeback in Rome

De Italiaan mag vanaf deze week weer meedoen aan toernooien en maakt dus zijn comeback bij het masterstoernooi van Rome. Waar het vaak de vraag is hoe toeschouwers reageren op de terugkeer van een dopingzondaar zal Sinner zich daar in eigen land weinig zorgen over hoeven te maken.

Sinner is door de matige prestaties van de andere topspelers nog altijd de nummer 1 van de wereld. Hij heeft in de Italiaanse hoofdstad een bye in de eerste ronde en neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen Mariano Navone of landgenoot Federico Cina.