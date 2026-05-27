Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen tijdens het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten niet alleen het Nederlands elftal steunen. Ze bezoeken ook de wedstrijden van Curaçao, dat zich voor het eerst heeft geplaatst voor het eindtoernooi. Dat gaat volgens ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As mooie beelden opleveren.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan volgende maand eerst naar Houston voor het duel tussen Nederland en Zweden en bezoeken daarna Kansas City om Curaçao aan te moedigen tegen Ecuador. "Een mooie gelegenheid om zowel de Blauwen als de Oranjes aan te moedigen", zei de koning daarover op een persmoment. Ook de voormalig olympisch kampioenen kijken ernaar uit.

"Het is natuurlijk altijd genieten", zegt Van As in de Sportnieuws.nl-podcast. "Wij spreken natuurlijk ook uit eigen ervaring." De koninklijke familie kwam is ook vaak van de partij op de Olympische Spelen. "Ze leven altijd ontzettend mee. Ze zijn heel enthousiast en staan in tegenstelling tot veel andere landen met een koningshuis altijd juichend op de stoelen, bij wijze van spreken."

'Een soort hooligans'

"Ze moedigen ook echt aan. Dat vind ik persoonlijk altijd heel leuk om te zien. Dan voel je je als sporter ook echt gesteund. Echt die extra steun met al het andere publiek eromheen natuurlijk", vervolgt ze. Hoog is het met haar eens. "Echt wel heel bijzonder." "Een soort van hooligans", grapt haar oud-teamgenote.

Niet alleen in het Oranje

"En het leuke is natuurlijk dat ze nu Curacao en Nederland kunnen aanmoedigen", zegt Van As. Niet alleen in het oranje, maar ook in het blauw, de nationale kleur van Curaçao. "Dus ze moeten veel verschillende outfits inpakken. Máxima natuurlijk ook. Die ziet er altijd geweldig uit", vindt de tweevoudig olympisch kampioene. "En die gaat waarschijnlijk weer helemaal stylish op de tribune verschijnen. Dus ja, dat wordt gewoon genieten en leuk om te zien."

Nederland speelt op 14 juni de eerste wedstrijd van het WK tegen Japan. Die wedstrijd gaat de koning thuis kijken in gezelschap van de Japanse keizer. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt naast Zweden in de groepsfase ook nog tegn Tunesië. Curaçao speelt het eerste duel tegen Duitsland en treft daarna Ecuador en Ivoorkust.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke week het sportnieuws door. In de nieuwste aflevering van hun podcast onder meer aandacht voor de 'nieuwe baan' van Sven Kramer, de WK-plannen van Koning Willem-Alexander en Máxima, en hoe Niels Wennemars aan een ziekenhuisbezoek ontsnapte.

