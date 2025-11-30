Toptennisster Amanda Anisimova geniet momenteel van vrije tijd. De Amerikaanse heeft er een slepend seizoen opzitten, waarin ze de nodige hoogtepunten bereikte. De 24-jarige deelde een reeks foto's met haar vriendinnen, die haar op de nodige lof kwamen te staan.

Voor Anisimova werd 2025 een waanzinnig jaar. Ze won twee WTA-titels (Doha en Beijing) en stond voor het eerst in een grandslamfinale. Op Wimbledon ging ze er in de eindstrijd wel hard af met twee keer 6-0 tegen de Poolse Iga Swiatek. Op de US Open nam ze revanche op Swiatek, door haar in de kwartfinales te verslaan.

Al haar prestaties leverde Anisimova een plekje in de WTA Finals op, het toernooi van de acht beste speelsters van het moment. Daarin verloor de als vierde geplaatste Amerikaanse van de nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka. Gezien waar Anisimova vandaan komt extra knap, aangezien ze midden 2023 met tennis stopte vanwege mentale klachten. Dat bereikte Anisimoa allemaal aan de hand van haar Nederlandse coach Rick Vleeshouwers.

Thanksgiving met vriendinnen

En na zo'n goed seizoen mag er wel een stukje ontspanning zijn. Die vond Anisimova afgelopen donderdag, toen het in de Verenigde Staten Thanksgiving was. Die feestdag brengt families en vriendengroepen samen om te vieren dat ze dankbaar zijn voor wat ze hebben. Dat gaat gepaard onder een grote maaltijd, vooral kalkoen, en staat symbool voor samen zijn en waardering.

Waardering werd ook uitgesproken onder de Instagram-post van Anisimova, die een reeks foto's van haar Thanksgiving deelde met haar fans. Daarop was ze poserend en glimlachend te zien met vriendinnen. Anisimova droeg een doorschijnend topje, die wel in de smaak viel bij haar fans.

'Bedankt voor het fantastische seizoen vol majestueus tennis', reageerde iemand. Een andere volger plaatste: "Amanda, je bent prachtig." Ook schreef een persoon: "Wauw. Je ziet er werkelijk prachtig uit."

Reageer en praat mee!