Amanda Anisimova brengt momenteel een bezoekje aan Nederland. De toptennisster dook op in Amsterdam, waar zij met een andere vrouw langs de grachten liep. De Amerikaanse geniet van haar vrije tijd, na haar beste seizoen tot nu toe.

De 24-jarige Anisimova staat sinds september van dit jaar op de vierde plek van de wereldranglijst, haar beste resultaat tot nog toe. Ze schopte het in 2025 tot de finale van Wimbledon én US Open, maar won nog geen enkele Grand Slam.

De teller van Anisimova staat op vier gewonnen WTA-titels, waarvan twee dit jaar. Ze won deze maand nog de China Open, door in de finale Linda Noskova te verslaan. Het leverde haar liefst 950.000 euro op. De trainer van Anisimova, die uit Nederland komt, zal trots op haar zijn. Rick Vleeshouwers is sinds 2023 haar coach en speelt een cruciale rol in haar weg naar de top.

'Stop met klagen!'

Dat kwam bij de US Open tot uiting. Anisimova had het moeilijk in de halve finale tegen Naomi Osaka en was veel bezig met zeuren. Tot Vleeshouwers haar tot de orde riep: "Stop met klagen!" Die donderspeech had het gewenste effect, want Anisimova sleep er een derde set uit en trok uiteindelijk ook aan het langste eind. Aryna Sabalenka bleek vervolgens te sterk in de eindstrijd.

Getroost door Kate Middleton

Anisimova komt steeds dichterbij haar eerste Grand Slam-zege. Dat zal ze goed kunnen gebruiken om de verloren Wimbledon-finale te vergeten, waar ze er met 6-0, 6-0 afging tegen Iga Swiatek. Een keiharde nederlaag, waarna ze in tranen het veld verliet. De Amerikaanse moest vervolgens getroost worden door prinses Kate Middleton.

Anisimova zei daar later over: "Het was echt een eer om haar te ontmoeten. Ze had zeker een paar dingen te zeggen die mij weer emotioneel maakten. Ze was heel lief en vertelde me dat ik mijn hoofd omhoog moest houden."

Bezoekje aan Amsterdam

Anisimova is momenteel in Amsterdam, wat ze deelt met haar 425.000 volgers op Instagram. Daar krijgt ze de nodige complimenten in de comments. 'Je ziet er goed uit!', reageert iemand. Een ander schrijf: 'Cutest ever.'