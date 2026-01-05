Toptennisster Maria Sakkari is sinds afgelopen week verloofd met haar bijzondere geliefde. De Griekse tennisster heeft al vijf jaar een relatie met Konstantinos Mitsotakis, de zoon van Kyriakos Mitsotakis. Dat is de Griekse premier die aan zijn tweede ambtstermijn bezig is.

De dertigjarige Sakkari, nummer 51 van de wereld bij de vrouwen, brengt het begin van 2026 door in Australië, waar de United Cup plaatsvindt. De 30-jarige sportster zorgde al voor een eerste verrassing van het seizoen door met 6-4, 6-2 te winnen van de Japanse Naomi Osaka, viervoudig Grand Slam-winnares.

Bruiloft in 2027

Dit is echter niet het meest opmerkelijke nieuws van het jaar voor Sakkari. Helemaal aan het begin van 2026 werd bekend dat de Griekse zich heeft verloofd met Konstantinos Mitsotakis, met wie ze dus al vijf jaar een relatie heeft. De toekomstige man van Sakkari is de zoon van Kyriakos Mitsotakis, de premier van Griekenland, die een eerste ambtstermijn had van 2019-2023 en nu aan zijn tweede termijn bezig is. Hij onthulde dat de bruiloft van zijn zoon met Sakkari in 2027 zal plaatsvinden.

'Ik ben een gelukkig meisje'

"Ik ben een gelukkig meisje. Ik hoop echt dat iedereen ter wereld een partner heeft om van te houden en de liefde ontvangt die ik nu van mijn verloofde krijg", zei de voormalige nummer 3 van de wereld. Op de officiële pagina van het Washington Open tennistoernooi verscheen een foto van Sakkari en Mitsotakis met een felicitatiebericht voor het stel. In 2023 bereikte de sportster de finale van het toernooi in de Amerikaanse hoofdstad, waar ze met 6-2, 6-3 verloor van Coco Gauff.

Twee titels

Gedurende haar carrière heeft Maria Sakkari twee enkelspeltitels gewonnen, met haar beste prestaties in 2021, toen ze de halve finales bereikte op zowel Roland Garros als de US Open.

United Cup tegen Emma Raducanu

Maandagmiddag speelt de kersverse verloofde tegen Emma Raducanu op de United Cup, maar het is afwachten hoe de fysieke gesteldheid van de Britse is. Ze besloot af te zien van de confrontatie met Naomi Osaka, die gepland stond voor zondag 4 januari.