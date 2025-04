Topvoetballer Antoine Griezmann viert op 8 april de verjaardag van drie(!) kinderen: 'Heb geen magisch middeltje'

Antoine Griezmann viert op 8 april liefst drie keer de verjaardag van zijn kinderen. Mia (9 jaar), Amaro (6 jaar) en Alba (4 jaar) zijn allemaal jarig op dezelfde dag. Hoe hebben Antoine en vriendinlief Erika Choperena dat voor elkaar gekregen?

Dat legt Griezmann uit in een exclusief interview met Le Figaro. Tenminste, in hoeverre je zoiets kunt uitleggen. "Ik heb geen magisch middeltje, of zo. Ik kan je wel vertellen dat dingen natuurlijk gaan als je kalm en relaxed bent op vakantie, zonder druk van trainingen of wedstrijddagen." Goed, veel hoeven we daar niet over uit te leggen, maar juli was dus een topmaand voor de twee tortelduifjes. Dat is wel duidelijk.

Overigens is 8 april in meerdere opzichten speciaal voor Griezmann. In 2018 én 2019 scoorde hij op die dag tegen de boze buurman Real Madrid.

Felicitaties van mama

"Jullie hebben ons geholpen te groeien, te leren en beter te worden. Mama en papa kunnen niet trotser zijn op wat jullie ons hebben helpen opbouwen. We houden eindeloos veel van jullie", liet Erika al eens weten op een van de verjaardagen van de kinderen.

Griezmann staat op tegen pesten

De drie kinderen hebben een beschermende vader. Op sociale media deed hij een oproep om pesten en intimidatie op scholen te stoppen. "Onderneem actie als je ziet dat iemand moeite heeft om vrienden te maken, iemand gepest wordt omdat hij of zij weinig vrienden heeft, verlegen is, er niet zo goed uitziet of geen modieuze kleding draagt", was de boodschap van de Franse aanvaller.

"Zeg hallo of glimlach op zijn minst naar deze persoon als je hem of haar in de gangen tegenkomt. We weten niet wat deze persoon buiten school meemaakt. Jouw vriendelijkheid kan een groot verschil maken in iemands leven!"

