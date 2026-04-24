Topschaatsster Jutta Leerdam heeft al veel doelen bereikt in haar leven. Toch staat ze nog steeds voor nieuwe dingen, die haar best nerveus maken. Zo ook bij haar eerste 'brandtrip'.

De 27-jarige Nederlandse werd namelijk uitgenodigd voor een tripje met het merk Celsius in Los Angeles. De reis werd afgetrapt met een openingsdiner voor de influencers, waarbij ze zich moeten houden aan strikte kledingvoorschriften. Dat zorgt voor de nodige keuzestress bij Leerdam.

"Het moet een jurk of een pak uit twee stukken zijn", vertelt de olympisch kampioene aan haar volgers op TikTok. "Ik wil niet dat het te overheersend of kleurrijk is, dus ik dacht aan zwart." Ze laat vervolgens een zwart aansluitend pak zien. "Ik weet niet of het goed is."

Zenuwen

"Ik voel me heel zelfbewust in deze outfit", legt ze uit. Toch besluit ze het pak te dragen naar het diner. "Ik vind het eng ofzo", zegt ze over haar zenuwen. "Ik ben nog nooit op reis geweest met een merk, omdat ik nooit tijd had om ergens naartoe te gaan. Ik was altijd aan het trainen. Dus dit is mijn eerste brandtrip."

Topsportcarrière

Voor alles een eerste keer en nu Leerdam haar grote droom op het ijs heeft waargemaakt heeft ze alle tijd voor andere uitstapjes. Ze won in februari olympisch goud op de 1000 meter tijdens de Winterspelen in Milaan. Het is nog de vraag of ze volgend seizoen doorgaat met haar topsportcarrière. Leerdam heeft namelijk eerder laten weten dat ze ook graag moeder zou willen worden.

Na afloop van het diner met Celsius laat Leerdam ook nog even aan haar volgers weten hoe het is verlopen. "Het was eigenlijk echt leuk", vertelt ze. "En iedereen was heel aardig." Tijdens het etentje werden ook de teams geloot voor een voetbaltoernooi waar de schaatsster aan meedeed. Haar team wist de wedstrijd zelfs te winnen.