Hoogzwangere Kelly Piquet duikt zonder Max Verstappen op bij groot sportevenement

Het lijkt niet heel lang meer te duren voordat Max Verstappen en Kelly Piquet hun eerste kindje samen gaan verwelkomen, maar de hoogzwangere Braziliaanse lijkt er weinig trek in te hebben om hele dagen thuis door te brengen. Piquet had zondag al een babyshower en stal een dag later zonder haar vriend de show bij het tennistoernooi van Monte Carlo.

Piquet kondigde onlangs aan dat ze de laatste loodjes van haar zwangerschap thuis door zou gaan brengen, maar dat betekent niet dat ze niet meer buiten komt. De Braziliaanse verblijdde haar volgers zondag al met een heleboel beelden van een babyshower en een dag later trok ze opnieuw de aandacht.

Bezoekje aan tennistoernooi

De vriendin van de viervoudig F1-wereldkampioen dook namelijk op bij het masterstoernooi van Monte Carlo. Dat is de woonplaats van Verstappen en Piquet. De Nederlandse coureur werd overigens niet gespot. Piquet was niet de enige vriendin van een F1-rijder die het evenement bezocht, want ook Rebecca Donaldson is op de beelden te zien. Zij is de vriendin van Carlos Sainz.

Het lijkt er overigens op dat Piquet er niet alleen was om te ontspannen, want haar bezoekje kan ook weleens werkgerelateerd zijn geweest. Het kledingmerk Replay deelde namelijk meerdere beelden van Piquet en Donaldson. Ook een aantal andere modellen, onder wie Bar Refaeli, kwam voorbij.

Verstappen

Piquet had een dag eerder nog een flink feestje gevierd. Niet alleen tijdens haar babyshower, maar ook door de prestaties van haar geliefde. Verstappen won namelijk voor het vierde jaar op rij de GP van Japan en boekte daarmee zijn eerste zege van 2025. Hij hield tot verbazing van velen de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri achter zich.

De Nederlandse coureur zal hopen dat het nog eventjes duurt voordat Piquet moet gaan bevallen, want anders bestaat er een grote kans dat hij dat moment moet missen. Verstappen staat komend weekend aan de start in Bahrein en maakt een week later alweer zijn opwachting in Saoedi-Arabië.

Tadej Pogacar

Piquet was overigens niet de enige opvallende gast bij het toernooi, want ook wielrenner Tadej Pogacar zat op de tribunes. De Sloveen troefde zondag onder meer Mathieu van der Poel af tijdens de Ronde van Vlaanderen, maar vloog razendsnel naar het prinsendom. Pogacar zorgde met een onhandige actie overigens nog voor een opmerkelijk moment en dat leverde hem een flink fluitconcert van de tennisfans op.