Jutta Leerdam heeft heel wat stof doen opwaaien met een onschuldige uitspraak. De Nederlandse topschaatsster deed in de Verenigde Staten mee aan een voetbaltoernooi voor het goede doel. Daarin vertelde zie iets richting een bekende influencer, wat breed werd uitgemeten in de internationale pers.

Voor even ruilde Leerdam de schaatsbaan in voor het voetbalveld. Ze deed mee aan de Celsius Soccer Classis in Los Angeles. De Nederlandse maakt reclame voor het drankmerk dat ook in de smaak valt bij haar verloofde Jake Paul. Daar vormde ze een - winnend - team met TikTok-sensatie en streamer Marlon Garcia uit Zweden. Die had een hele zwerm cameramensen om zich heen lopen.

Die vingen een opmerkelijk gesprek op tussen de twee. "We moeten ons focussen, toch?", vroeg de TikTokker aan Leerdam. "Jullie zijn te veel aan het vloggen. Stop de camera's weg, focus je op de bal en scoor", was het duidelijke devies van de Nederlandse. "Ze heeft een gouden medaille gewonnen op de Olympische Spelen, ik zou waarschijnlijk naar haar moeten luisteren. Maar ik ga toch niet naar haar luisteren", reageerde de influencer vervolgens.

Reactie Jake Paul

Ook Leerdams verloofde Jake Paul kreeg er lucht van. "Mijn vriendin doet deze onzin niet voor de lol", schreef de Amerikaan op sociale media. "Je hebt net iemand ontmoet die een echt mens is en die geen moer geeft om jouw stream. Speel gewoon, gozer", doelde hij op Marlon.

Jutta Leerdam groot nieuws in buitenland

Dat akkefietje werd ook in het buitenland opgepakt. 'Problemen rondom olympisch koningin Leerdam, live voor de camera', schrijft het Duitse Bild, dat schreef over Leerdams aanwezigheid op het toernooitje. 'Dit leidde tot een ruzie die meteen viraal ging op internet.' Andere mediums als Bleacher Report en GiveMeSport focusten zich ook op het akkefietje.

Ook The Sun berichtte over Leerdam. Maar zij kozen voor een heel ander onderwerp. 'Jake Pauls verloofde Jutta Leerdam poseert op een uitdagende manier terwijl de glamoureuze schaatsster de ijsbaan verruilt voor een gloednieuwe sport', koppen zij.