Topvoetballer Neymar voegt unieke Ferarri toe aan zijn waanzinnige wagenpark

Neymar heeft zichzelf weer eens flink verwend. De Braziliaanse superster toonde op Instagram zijn nieuwste speeltje: een gloednieuwe Ferrari, volledig naar eigen smaak gepersonaliseerd. En zoals je mag verwachten van Neymar, is het allesbehalve een doorsnee exemplaar.

Zodra de deur van zijn nieuwe bolide opengaat, valt meteen een luxe detail op: Neymars naam is subtiel gegraveerd op de instaprand van de auto. Het gaat volgens kenners om een Ferrari Purosangue, gehuld in een opvallende matzwarte lak. Voor Neymar is het een nieuwe toevoeging aan zijn toch al bizarre wagenpark, waar onder meer een Lamborghini, Bentley en Rolls-Royce staan te pronken.

Flitsende Ferrari past bij flamboyante Neymar

Het opvallende model is Ferrari’s eerste vierpersoonsauto met vier portieren. Toch noemt het merk het geen SUV, maar liever een 'FUV', een Ferrari Utility Vehicle. De Purosangue combineert brute kracht met luxe uitstraling, precies zoals je mag verwachten van een wereldster als Neymar.

Onder de motorkap ligt een 6.5-liter V12 die goed is voor 715 pk. De Ferrari gaat van 0 naar 100 kilometer per uur in slechts 3,3 seconden en tikt een topsnelheid aan van zo’n 310 kilometer per uur. En dat alles verpakt in een bolide met een prijskaartje van ruim een miljoen dollar.

Terug waar het allemaal begon

Achter het flitsende imago en alle glamour op Instagram schuilt een voetballer die op een bijzonder kruispunt in zijn carrière staat. Neymar keerde vorig jaar terug bij Santos, de club waar hij als jonge ster doorbrak. Een emotionele stap terug naar zijn roots, die door fans en media groots werd ontvangen.

Zijn rentree kreeg echter een vervelend staartje. In zijn 100ste thuiswedstrijd raakte hij vlak voor rust geblesseerd aan zijn dijbeen en verliet hij huilend het veld. "We moeten bidden dat het meevalt", zei zijn coach na afloop. Een nieuwe domper in een reeks van blessures die Neymar al jaren achtervolgt en waardoor zijn terugkeer voorlopig uitloopt op een teleurstelling.

Weerzien met rivaal én vriend Memphis

Ondanks zijn blessureleed blijft hij één van de grootste sporticonen van Brazilië. Niet alleen door zijn prestaties, maar ook door zijn uitstraling en persoonlijkheid. Dat blijkt ook uit zijn opvallende vriendschap met Memphis Depay, spits van aartsrivaal Corinthians.

Eerder dit jaar vierde Neymar een doelpunt op kenmerkende wijze, met de 'vingers in de oren'-pose van Memphis. Op Instagram schreef hij: "Memphis, ik hou van jou!". Waarop de Nederlander reageerde: "Mijn rivaal op het veld, mijn broer buiten het veld."