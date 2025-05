Britse pers zorgt voor pech bij feestvierende Arne Slot in Ibiza: 'Dat krijgen ze dan toch weer voor elkaar’

Het is een bijzonder jaar in Engeland. Maar liefst drie Nederlanders hebben kans om in de prijzen te vallen in de prestigieuze Premier League. Niet geheel verrassend zijn ze alle drie van Liverpool. Zij werden kampioen van Engeland en dat werd gevierd in Ibiza. Daar werd Arne Slot pikant op de foto gezet, wat leidt tot hilariteit in De Maaskantine.

Het successeizoen van Liverpool met Arne Slot aan het roer kan ook wel eens individuele prijzen gaan opleveren. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch zijn genomineerd voor Speler van het Jaar in de Premier League en Slot als manager van het jaar. "Niet een grote verassing, toch?" vraagt Robert Maaskant zich af in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Als je kampioen wordt van Engeland in je eerste debuutjaar.

Klasse van Slot

Maaskant legt nog eens uit waarom hij zo onder de indruk is van Slot. "Omdat je je debuut maakt in de Premier League, als Nederlandse coach én hem dan ook ook nog eens winnen. Dat is nog nooit gebeurd." Dat heuglijke feit werd door de selectie gevierd op Ibiza, terwijl de competitie nog bezig is. Maar Liverpool had wat dagen vrij omdat er gespeeld wordt om de FA Cup, waar zij niet in zitten.

En daar maakte Slot ook kennis met de Britse paparazzi: "Het is ook wel weer mooi hoe die Engelse pers dan werkt. Ik zag Arne nog eventjes op Ibiza staan, wat hij goed kent overigens. Dat was mooi. Hij heeft net de pech dat hij met vier dames met korte rokjes gefotografeerd wordt. Op een of andere manier krijgen ze dat dan toch weer voor elkaar", lacht Maaskant.

'lelijk maar aardig'

Toch vermoedt de oud-trainer van Helmond Sport dat de persfotografen bedrogen uitkomen: "Dat is ook wel gevarengeld wat je betaalt. Want Arne, als er iemand braverik is, dan is hij het wel. Nee joh, hij stond daar gewoon op een feestje ergens. Met waarschijnlijk zijn vrouw en zijn kinderen erbij. Want zo is hij ook nog wel."

Toch gaan de geluiden rond dat Slot wel een goeie is op een feestje. "Het is ook best een aardige gozer...", begint Maaskant. "Lelijk, maar voor de rest wel aardig", lacht hij.

