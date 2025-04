Slecht nieuws stapelt zich op voor Neymar: opmerkelijk verzoek afgewezen door rechtbank

Een rechtbank in de Braziliaanse staat São Paolo heeft Neymars verzoek om een podcast over zijn leven te verbieden, verworpen. De rechter oordeelde dat een verbod neer zou komen op censuur, dat meldt persbureau AFP.

Het Braziliaanse online mediaplatform UOL bracht op 22 april de eerste aflevering uit van de podcast Project Neymar: succes of mislukking?. In deze 44 minuten durende eerste aflevering wordt er diep ingegaan op het ambitieuze Neymar Project, een marketingstrategie van Santos FC om het (destijds) jonge toptalent uit te laten groeien tot een icoon.

'Gevaarlijke man'

In deze eerste aflevering wordt Neymars vader en zaakwaarnemer, Neymar da Silva Santos, afgeschilderd als een 'gevaarlijk man in de voetbalwereld' die veel van de beslissingen van zijn zoon controleert. Daarnaast beweren de journalisten exclusieve toegang te hebben tot originele PowerPoint presentaties, interne e-mails en interviews met belangrijke betrokkenen.

Afgewezen verzoek

De Braziliaanse topvoetballer verzocht te rechter om deze podcast te verwijderen, maar tevergeefs. De rechter wees het verzoek tot stopzetting van de publicatie af. Volgens de rechter zou dit neerkomen op "verschrikkelijke censuur, waartegen ons rechtssysteem zich verzet". Er werd ook gesteld dat de toestemming van een persoon niet nodig is voor biografische literaire en audiovisuele werken.

De rechtbank gaf Neymar vijf dagen de tijd om zijn oorspronkelijke verzoek aan te passen en een nieuw beroep in te dienen. Volgens de rechter hadden de journalisten van UOL Neymar uitgenodigd om mee te werken aan de podcast, maar zij kregen nooit een reactie van de voetballer.

De volgende afleveringen zullen "interviews bevatten die de meest intieme en onbekende aspecten van de carrière van de speler tot in detail laten zien", aldus UOL.

Tegenvallende terugkeer

Neymar Jr. keerde eerder dit jaar terug bij de Braziliaanse club Santos, waar hij in de periode tussen 2009 en 2013 doorbrak. Maar het is niet te zeggen dat deze terugkeer tot nu toe succesvol is. Zo raakte hij eerder deze maand geblesseerd in de thuiswestrijd van Santos tegen Atlético Mineiro. Neymar verliet het veld nog voor rust in tranen en greep naar zijn linkerdijbeen. Daarnaast staat zijn ploeg na zes wedstrijden spelen op een beroerde negentiende (voorlaatste) plaats in de competitie.