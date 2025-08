Het leven van de familie Diekmeier staat op zijn kop. De dochter van oud-voetballer Dennis Diekmeier is al een tijdje ernstig ziek en nu heeft het gezin opnieuw slecht nieuws gekregen. "We hebben een wonder nodig", stellen ze.

Diekmeier (35) speelde bijna 200 wedstrijden voor HSV en stapte in het huwelijksbootje met de vijf jaar oudere Dana. Samen kregen ze vier kinderen: Delani (14), Dion (10), Dalina (8) en Divia (7). De oudste van het stel vecht al drie maanden tegen kanker en nu heeft ze opnieuw een tegenslag te verwerken gekregen. Dat laat de familie weten in een emotioneel statement.

'We hebben een wonder nodig'

"Helaas is de prognose niet zo rooskleurig als we hadden gehoopt en gewenst", vertelt moeder Dana in een video op Instagram. "De tweede chemotherapie die ze een paar weken geleden bij Delani hebben geprobeerd, heeft helaas ook niet geholpen. Dit betekent dat ze nu overstappen op immunotherapie, omdat de chemotherapieën gewoonweg niet aanslaan."

Hierdoor wordt de kans op herstel steeds kleiner. De familie had dan ook even tijd nodig om de nieuwste klap te verwerken. "Maar we blijven optimistisch dat er een wonder zal gebeuren. Zoals ze ons vorige week al vertelden: we hebben een wonder nodig. En wonderen bestaan, wonderen gebeuren. Delani is een wonder, en ik geloof ook dat het zal gebeuren. Het móét gebeuren", blijft ze hoopvol.

Uitzaaiingen naar de longen

Begin februari werd bij haar een kwaadaardige tumor in haar nier vastgesteld. Hoewel de tumor later werd verwijderd, was deze uitgezaaid naar haar longen, waar deze waren gegroeid. Het resultaat: intensieve chemotherapie om de tumor te bestrijden, gevolgd door een operatie.

Bij de laatste CT-scan bleek dat er uitzaaiingen waren naar beide kanten van de longen. "Helaas worden die niet onder controle gehouden door alles wat Delani doormaakt", treurt haar moeder. "Ze vecht en vecht en vecht. Wij geven de hoop niet op, Delani geeft de hoop niet op, en ze is sterk. Ze blijft dat doen, zelfs als ze keer op keer tegenslagen moet verwerken. Delani is erg dapper. Het heeft ons de afgelopen weken gekost om dit te verwerken, en we hebben veel gehuild."

Familievakantie

Momenteel is de vakantie Diekmeier op vakantie, om de zinnen wat te verzetten. Over een week begint de immunotherapie voor hun oudste dochter.

Dennis Diekmeier

Dennis Diekmeier maakte vooral naam bij HSV, waar hij 184 wedstrijden voor speelde. Het overgrote deel kwam hij uit in de Bundesliga. Diekmeier was Duits jeugdinternational, maar schopte het nooit tot de nationale ploeg. Na zijn carrière bouwde hij af bij SV Sandhausen. Tegenwoordig is hij daar assistent-trainer.