Tragisch nieuws voor Bayern München-keeper Sven Ulreich, zijn vrouw Lisa en dochter Malia. Hun zoontje en broertje Len is onlangs op zesjarige leeftijd overleden. Dat maakt het gezin via een statement op Instagram bekend. De zoon van Ulreich was al langere tijd ernstig ziek.

'Met diepe droefheid moeten we vandaag mededelen dat onze zoon Len een paar weken geleden is overleden na een lange, ernstige ziekte', begint het statement. 'De beslissing om dit nu openbaar te maken, is ongelooflijk moeilijk voor ons – maar het is een belangrijke stap voor ons als familie om duidelijkheid te scheppen in onze omgeving en ook in de ogen van het publiek.'

Familie in rouw

'Samen met onze dochter proberen we nu stap voor stap onze weg terug naar het leven te vinden', gaan Ulreich en zijn vrouw verder. 'Speciale dank gaat uit naar onze families, vrienden en FC Bayern München voor hun discretie en geweldige steun in de afgelopen maanden – dat betekent veel voor ons.'

Het gezin vraagt in deze moeilijke tijd om privacy en respect. Zoon Len werd in 2018 geboren, daags nadat hij met Bayern München in de Champions League won van AEK Athene (2-0). 'We zijn dankbaar voor dit prachtige cadeau', maakte de Duitse doelman destijds bekend.

Ulreich verlengde onlangs zijn contract

Ulreich is sinds jaar en dag de stand-in bij Bayern München voor Manuel Neuer - op een jaartje HSV tussendoor na. Onlangs verlengde de 36-jarige doelman zijn contract met een seizoen tot medio 2026. Inmiddels is hij de nummer drie in de pikorde achter Neuer en Jonas Urbig.

Zoontje Matthias Verreth overleden

Het treurige nieuws volgt enkele dagen nadat de eenjarige zoon van oud-PSV'er Matthias Verreth overleed. De huidig speler van het Italiaanse Bari vloog meteen terug naar België om bij zijn gezin te zijn. Zijn club staakte meteen het trainingskamp.

