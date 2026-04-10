Valentijn Driessen heeft in Vandaag Inside uitgelegd waarom hij dagen telefonisch van de radar was verdwenen. De journalist vertelt bij Vandaag Inside dat hij de code van zijn telefoon is vergeten en daarom alleen kan reageren op belletjes.

In de laatste uitzending van Vandaag Inside vraagt presentator Wilfred Genee aan Driessen waarom hij niet op zijn appje over een voetbalwedstrijd reageerde. De journalist bevestigt dat dit is 'omdat hij de code van zijn telefoon is vergeten'. Vervolgens moet de hele zaal lachen, maar Driessen maakte geen grapje. De chef voetbal van de Telegraaf kan niet meer in zijn telefoon.

'Ik weet die code niet meer'

"Ik kan wel gebeld worden, maar ik weet die code niet meer. Je drukt hem vier keer verkeerd in en dan word je eerst éen minuut, dan vijf, dan tien minuten en dan een uur geblokkeerd", vertelt Driessen over het probleem met zijn telefoon. Presentator Genee probeert hem vervolgens te helpen en noemt bijvoorbeeld de huwelijksdag met zijn vrouw of de geboortedatum van zijn kinderen op. Dat is het volgens Driessen allemaal niet. "Daar krijg ik ook nooit berichten van."

Driessen heeft dus over zijn telefoon nog weinig contact met mensen en ook zijn vrouw en kinderen berichten hem dus weinig, maar er is één iemand altijd blij om hem te zien. De leenhond die de familie in huis heeft. "Je hoeft maar vijf meter de deur uit te gaan,je komt terug en hij doet alsof hij je een jaar niet gezien heeft." Driessen laat weten dat mensen niet mee hoeven te denken met het vinden van zijn code.

Kinderen

De 62-jarige Driessen heeft drie kinderen die op dit moment 18, 21 en 23 jaar oud zijn. Ze wonen allemaal nog thuis, maar volgens de journalist zouden ze graag uit willen vliegen. Driessen vertelt dat de oudste 'bijna niet te handhaven is', maar dat er geen huis te krijgen is voor zijn oudste kind. "En ze hebben ook corona al meegemaakt. Dus dat is wel treurig is dat", vertelt Driessen over zijn kinderen die hun vader dus niet via Whatsapp konden bereiken.