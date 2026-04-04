Ajax heeft al één van de meest moderne stadions van Nederland, maar als het aan Hewlett Packard Enterprise (HPE) ligt word je in de toekomst nóg meer verwend bij een stadionbezoek. "Drinken en eten bestellen vanaf je eigen stoel, kijken hoe druk het is op het toilet én herhalingen terugzien op je eigen telefoon", somt Dobias van Ingen van HPE op.

Ajax werkt al ruim acht jaar samen met Hewlett Packard Enterprise (HPE). Zij richten zich op technologische ontwikkelingen van De Toekomst, omdat Ajax geen eigenaar is van de Johan Cruijff Arena. Volgens Van Ingen heeft HPE bewust voor een samenwerking met Ajax gekozen. "Het is natuurlijk de grootste club van Nederland qua marketing en aanzien", verklaart hij tegen Sportnieuws.nl. "Ze zijn vaak technologisch vooruitstrevend. Het is voor HPE natuurlijk hartstikke leuk om daaraan bij te dragen."

Inspiratie uit American Football

De intrede van HPE in stadions begon echter bij American Football. "Het is begonnen bij de San Francisco 49ers. Daar blijft iedereen behoorlijk lang in het stadion hangen en wordt er zelfs gebarbecued op de parkeerplaats. We merkten dat er behoefte was aan een app waarin bezoekers allerlei zaken konden regelen", vervolgt hij. "De prijzen van sportwedstrijden zijn natuurlijk aan de hoge kant, waardoor er steeds meer connectiviteit wordt verwacht. Wij hebben dus gekeken: hoe kunnen we dat in een stadion brengen?"

Tegenwoordig hebben bezoekers in diverse stadions al veel meer mogelijkheden. "Drinken en eten bestellen vanaf je eigen stoeltje, kijken hoe druk het is op het toilet én herhalingen terugzien op je eigen telefoon", somt hij op. "Je komt voor de wedstrijd, dus daar wil je niets van missen. Dan zijn seat-ordering en zulke zaken dé oplossing."

Steeds meer focus op technologie

Van Ingen is ervan overtuigd dat over een aantal jaren steeds meer clubs extra aandacht besteden aan connectiviteit, zoals nu al gebeurt bij grote internationale clubs als FC Barcelona, Tottenham en Ajax dankzij HPE. "Zulke clubs zien op dit moment veel meer de toegevoegde waarde van technologie", merkt Van Ingen op. "Maar je ziet het ook steeds vaker in andere stadions, omdat er steeds meer evenementen en concerten zijn."

Voor hem is het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur hét voorbeeld van zo’n hypermodern stadion. "Zij wilden het meest moderne stadion ter wereld bouwen, maar ze verdienen daar natuurlijk niet alleen geld met voetbalwedstrijden. Ze organiseren er bijvoorbeeld ook evenementen en hebben zelfs een go-kartbaan. Clubs willen simpelweg het maximale halen uit elk stoeltje dat er in zo’n stadion staat."

Afleiding door technologie?

Van Ingen is niet bang dat bezoekers in de toekomst te veel afgeleid raken door alle technologische mogelijkheden. "Jongeren kijken tegenwoordig toch al vaak op hun scherm. Laatst was ik met mijn vader in de Ziggo Dome en hij was vrijwel alles aan het filmen. Dat is precies wat mensen graag doen bij evenementen: ze willen alles delen en vastleggen. Dat is gewoon de huidige generatie", besluit Van Ingen.