Joey Veerman was in aanloop naar het WK voetbal de meest besproken Nederlandse voetballer. En dat ondanks dat hij niet werd opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. Inmiddels is de middenvelder op vakantie met geliefde Chantalle Schilder en hun kinderen. Dat besloten ze te doen op een - voor een voetballer - opvallende plek.

Het moddergooien tussen Joey Veerman en Ronald Koeman bereikte een kookpunt toen de bondscoach aangaf geen fan te zijn van het 'karakter' van de middenvelder van PSV. Vervolgens haalde ze elkaar nog meermaals aan in interviews, voordat beiden besloten dat het verhaal wat hun betreft voorbij was. Toch kwam Veerman nog met een laatste woord.

Familievakantie

Hij pakte bij de start van het WK uit met een grote advertentie met G Star Raw, waarin werd benadrukt dat het kledingmerk speciaal is voor mensen 'met karakter'. Daar kon Koeman gelukkig wel om lachen. Hij benoemde vooral het feit dat Veerman daar ook nog eens geld aan had verdiend. Vervolgens trokken beide mannen voor totaal uiteenlopende redenen naar het buitenland. Koeman naar het WK en Veerman op een doodgewone familievakantie.

Veerman en zijn verloofde Chantalle, die een maand geleden volmondig ja antwoordde op de vraag der vragen, genieten inmiddels van een welverdiende vakantie in het zuiden van Europa. Dat deden ze dus op een opvallende plek. Ondanks het hoge salaris van de topvoetballer, dat geschat wordt op een kleine twee miljoen euro per jaar, trokken zij naar de camping.

'Het campingleven'

Samen met zoontjes Frenkie en Jame hebben ze het daar behoorlijk naar hun zin, zo valt te zien in een post van Schilder op Instagram. "Het campingleven", schrijft ze daarbij. Daarop valt het stel te zien, dat volop geniet met hun kroost en een hele rits aan vrienden. De vakantie op de camping wordt dus optimaal benut.

Voor Veerman dus genoeg mogelijkheden om tot rust te komen na een lang seizoen en de daaropvolgende commotie. Waar de toekomst van de 27-jarige middenvelder ligt, is overigens nog onduidelijk. Hij gaf eerder al meermaals aan nog graag een stap naar het buitenland te willen maken. Ook een langer verblijf in Eindhoven is nog niet helemaal uitgesloten.

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