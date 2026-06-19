De gigantische blunder van de Argentijnse presentatrice Florencia Peña heeft ook de WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl bereikt. Robert Maaskant en Ralf Seuntjens bespreken de opmerkelijke situatie rondom Lionel Messi, nadat onterecht werd gemeld dat zijn vader was overleden. Vooral de manier waarop het nieuws naar buiten kwam, zorgt voor verbazing en frustratie. "Dat was bij Diego Maradona ook al..."

Florencia Peña werkte zichzelf flink in de nesten gewerkt met een enorme blunder rondom Lionel Messi. Op Argentijnse televisie meldde de presentatrice dat de vader van de superster was overleden. Dat bleek echter volledig onjuist. Peña heeft inmiddels besloten om per direct ontslag te nemen. "Ik schaam me enorm dat ik de oorzaak ben geweest van deze pijn", schreef de Argentijnse later op haar social media.

'Dat is toch schandalig, joh'

De pijnlijke situatie kwam ook ter sprake in de WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl. Robert Maaskant en Ralf Seuntjens waren daarbij eensgezind over de manier waarop het nieuws naar buiten werd gebracht. "Daar is Argentinië wel goed in… Dat was bij Diego Maradona ook al het geval. Dat is toch schandalig, joh", reageert Seuntjens op de opmerkelijke gang van zaken.

De 37-jarige spits vindt het vooral heftig dat dergelijk nieuws überhaupt wordt verspreid. "Dat zulk nieuws naar buiten komt, dat is natuurlijk al heel verdrietig. Het is gewoon altijd pijnlijk en verschrikkelijk, omdat je met je vader altijd een innige band hebt", gaat Seuntjens verder.

Journalistieke verantwoordelijkheid

Maaskant sluit zich daarbij aan en haalt de journalistieke verantwoordelijkheid aan. "Normaal gesproken is er ook een erecode in de journalistiek: je moet zuinig omgaan met zaken die niet gerelateerd zijn aan het sportieve. Op het moment dat iemand van je familie slecht ligt, dan doet dat wat met je."

Vervolgens deelt de oud-trainer van onder meer NAC Breda en Wisla Krakow een persoonlijk verhaal. "Mijn moeder is drie weken geleden overleden en mijn vader staat op het punt van overlijden", zegt Maaskant openlijk. "Dat is zwaar, maar sporten en in mijn geval programma’s maken, is ook een vorm van ontspanning om er juist even van weg te zijn. Alhoewel, op dit wereldpodium kijkt natuurlijk iedereen mee. Ik begrijp daarom het verzoek wel om daarvan weg te blijven."

Bekende emoties bij Seuntjens

Maaskant haalt vervolgens de heftige periode van Seuntjens aan, die jarenlang moest herstellen van zijn kankerdiagnose. De Seun of God weet daardoor als geen ander welke emoties er kunnen loskomen. "Ik ben er uiteindelijk goed uitgekomen, maar dan heb je ook veel tranen", besluit de spits van Lommel SK het onderwerp.

In de podcast bespreken Maaskant en Seuntjens de laatste updates van het WK, van de heftige blessure van Canadees Koné tot de hersenschudding van Quinten Timber. De podcast is elke dag vanaf 7.30 uur te beluisteren of te bekijken op jouw favoriete platform.

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