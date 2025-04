Veelbesproken kus van twee presentatrices 'maakte ineens alles duidelijk': 'Het was ook gewoon te leuk'

De Duitse presentator en acteur Wayne Carpendale gaat niet snel meer vergeten wat hij zag toen hij in Duitsland een basketbalwedstrijd aan het presenteren was. De uit Amerika overgewaaide 'kiss cam' toonde ineens een innige kus tussen zijn vrouw en collega-presentatrice Barbara Schöneberger.

Heel Duitsland was de afgelopen maand in rep en roer toen de beelden opdoken van de zoen tussen de 47-jarige Annemarie Carpendale en de 51-jarige Schöneberger. Ze lieten er geen gras over groeien toen ze in beeld werden gevangen met een hartje om hun hoofden. De veelbesproken kus bleek uiteindelijk een stunt te zijn om Annemarie haar man te plagen. Nu, een maand na de geslaagde grap, blikken de hoofdrolspelers terug op hun moment.

'We waren gemeen tegen hem'

Wayne Carpendale pakte het sportief op. "Ik had nooit gedacht dat het zo'n bevrijdend gevoel zou kunnen zijn om je eigen vrouw iemand anders te zien kussen", zegt hij lachend in gesprek met het Duitse Stern. Annemarie vond het grappig om haar man zo verschrikt te zien reageren. "Oef, we waren echt gemeen tegen hem. Zijn wanhopige blikken waren een beetje hartverscheurend. Maar het was ook gewoon te leuk."

'Ik snap dat zoveel mannen daarvan dromen'

De twee presentatrices hadden aan één blik genoeg om de kus te bezegelen en zich met volle overgave op elkaars lippen te storten. "Gepland en gepassioneerd gaan absoluut niet samen. We hebben elkaar kort aangekeken en gezegd: 'We doen dit goed, toch?' - 'Ja, laten we het doen!' Er was toch geen tijd meer en toen begon het. Nou, ik snap nu nog beter dat zoveel mannen daarvan dromen!", genoot ze van het moment na.

'Meteen werd alles duidelijk'

De hele dag ervaarde Wayne dat mensen anders tegen hem deden. De kus bleek een vooropgezet plan waar iedereen vanaf wist, behalve hijzelf. "Eerlijk gezegd ben ik zelden zo opgelucht geweest als op dat moment. Ik zag alleen Barbara en Anne op het scherm en meteen werd alles duidelijk. Hoe mijn vrouw en iedereen om mij heen zich de afgelopen uren hadden gedragen. Ik keek vervolgens, net als het hele publiek, met verbazing en ontspanning toe hoe de twee, laten we zeggen, de Kiss Cam meer dan waarmaakten."