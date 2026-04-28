Nicolás Keenan is de eerste 'first man' van Nederland. De Argentijnse hockeyer is de verloofde van premier Rob Jetten. Onlangs gaf Keenan een openhartig interview, waarin hij sprak over zijn tijd in de kast als speler. Dat zorgde voor verbazing bij Hélène Hendriks.

In april sierde Keenan de cover van de teruggekeerde L'HOMO. Daarin vertelt hij uitgebreid over zijn relatie met de huidige minister-president, dat hij biseksueel is en hoe het was om uit de kast te komen als hockeyer. Zijn leven veranderde drastisch toen de relatie in 2023 bekend werd. "Dus voor iemand die nog in de kast zat, was verliefd worden op hem niet meteen de handigste keuze. Maar de reacties zijn prachtig. En Rob heeft me ontzettend geholpen bij het volledig accepteren van mijn identiteit."

Over het in de kast zitten in de hockeywereld zei hij: "Hockey is in die zin een aparte sport. Op amateurniveau is iedereen hartstikke liberaal en open over zijn seksualiteit, maar in de topsport is het anders. Ik ken veel verhalen van jongens die van het hoogste team droomden, maar op weg daarnaartoe zijn afgehaakt omdat de druk te hoog werd. Ze waren bang voor de kleedkamer. En daar kan ik me veel bij voorstellen."

Verbazing bij Hélène Hendriks

Het interview in het blad wordt breed uitgemeten in de podcast HNM "Ze noemen hem first lady bij de hockeyclub. Dat is een geintje en dat kan hij heel goed hebben", weet Hendriks te vertellen. "Ik vond het een heel mooi openhartig interview", bekent Noa Vahle. Zij leerde dat Keenan biseksueel is. "Hij vertelt in dat interview hoe zwaar hij het had om met die geaardheid te dealen", schetst Vahle.

"Wat mij vooral opviel, ik kom natuurlijk ook uit die hockeysport, is dat hij zei dat bi- of homoseksueel zijn een big thing is. Ik kan me dat niet herinneren. Ik heb alleen maar in teams gespeeld waarbij het mega-geaccepteerd was. Minstens de helft was lesbisch", zegt Hendriks.

"Ik heb met zoveel vrouwen gespeeld die op vrouwen vallen. Ik was daar wel verbaasd over", vertelt de presentatrice. Volgens Vahle kan het een verschil zijn in de mannen- en vrouwenwereld. Ze wijst daarbij naar voetbal, waar ook weinig spelers uit de kast durven te komen. "Dat is toch bizar."

TikTok-sensatie

Toch plaatst Hendriks ook een kritische noot, al zij het met een knipoog. "Ik vind het smullen zo’n interview, ik vind het leuk om te lezen. Alleen ik blijf erbij: de soms wat kinderachtige filmpjes op TikTok, dat doet een premier niet goed. Dat helpt hem niet", denkt ze. De Argentijn heeft bijna 185.000 volgers op TikTok. Regelmatig verschijnt ook Jetten daarin, al is dat wel afgenomen.